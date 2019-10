Stasera in tv, mercoledì 30 ottobre: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo della prima serata con tutti i programmi proposti dai canali in chiaro più seguiti.

Nuova serata e nuovi programmi tra cui selezionare l’intrattenimento di questo mercoledì 30 ottobre.

Tra film, serie tv, show e prime visioni non avrete che l’imbarazzo della scelta, tutto starà dunque nel selezionare ciò che corrisponderà maggiormente ai vostri gusti. Come scegliere? Vi aiutiamo noi di CheDonna.it.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Aldo, Giovanni e Giacomo chi sono: età, altezza, carriera e vita privata

Qui di seguito avrete infatti l’elenco completo dei programmi che i canali in chiaro più seguiti hanno selezionato per la prima serata di oggi, il palinsesto tv che vi guiderà verso una serata semplicemente impeccabile.

A voi la scelta del programma che renderà top il vostro mercoledì sera. Buona visione e buona serata!

Stasera in tv: palinsesto mercoledì 30 ottobre

Rai Uno – The Help (Film)

Anni Sessanta. Eugenia Skeeter Phelan (Emma Stone) è una ragazza di Jackson, nel sud del Mississippi, che sogna di diventare una scrittrice. il suo obbiettivo è raccontare la storia delle discriminazioni razziali a cui sono costrette le donne di colore che, come Aibileen e Minnie, da sempre si prendono cura delle famiglie della zona. La vita di amici e concittadini verrà messa sottosopra dalle indagini della ragazza e in molti costretti a rivedere le loro ataviche convinzioni. La portavoce per eccellenza della vecchia forma mentis è Hilly Holbrook (Bryce Dallas Howard), reginetta dei salotti borghesi.

Rai Due – Volevo fare la Rock Star (Fiction)

Olivia ha 27 anni. Avrebbe voluto essere una cantante rock ma è stata costretta a crescere in fretta, tutta colpa di una gravidanza gemellare avuta a sedici anni e di una madre assolutamente inaffidabile.

Rai Tre – Chi l’ha visto? (Attualità)

Il programma cult del piccolo schermo segue anche oggi i misteri ancora insoluti del nostro Paese. Lo farà attraverso inviati sul posto e telefonate in studio.