Ricky Martin è diventato papà per la quarta volta – foto

Ricky Martin è diventato padre del quarto figlio. Annuncio e prima foto con il piccolo.

La notizia è arrivata questa notte dai social di Ricky Martin che con una semplice foto, che lascia trasparire tutta la gioia del momento, ha annunciato al mondo la nascita del suo quarto figlio.

Nella foto, Ricky (che è già padre di tre figli) si mostra in compagnia del marito Jwan Josef e ovviamente del nuovo arrivato che è un maschietto e si chiama Renn. Una foto che, inutile dirlo, è stata accolta con un tripudio di auguri da parte dei fan del cantante, emozionati per il nuovo arrivo e per la felicità più che tangibile che si può scorgere dalla foto. L’arrivo del piccolo era già stato annunciato durante la campagna sui diritti umani tenutasi a Washington. In quella circostanza, però, non era ancora stato annunciato il sesso del nascituro.

Ricky Martin è diventato di nuovo padre

L’ex direttore artistico di Amici ha dato la lieta notizia attraverso i social, postando una foto in cui lui ed il marito tengono con aria felice il neonato.

Per Ricky Martin, il piccolo Renn è il quarto figlio. Lui e Jwan Josef sono infatti già genitori della piccola Lucia mentre Ricky Martin, prima del matrimonio svoltosi in gran segreto nel 2018, era già padre di due gemelli che si chiamano Valentino e Matteo.

La notizia dell’arrivo di Renn è stata data con un breve testo che tradotto annuncia l’arrivo del piccolo che, da quanto è scritto, avrà i cognomi di entrambi i padri. L’annuncio su Instagram è infatti il seguente:

“Nuestro hijo Renne Martin – Yosef ha nacido” ovvero “È nato nostro figlio Renn Martin Yosef.”

Un momento davvero speciale per la coppia e per l’intera famiglia che si fa sempre più numerosa esattamente come nei sogni di Ricky Martin che più di una volta, in passato, aveva annunciato il suo desiderio di poter costruire una grande famiglia.

Un sogno che per il momento sembra già essersi realizzato ma che, viste le premesse, potrebbe estendersi ancora.

Per il momento, però, le attenzioni sono tutte per il nuovo arrivato che porterà sicuramente la sua dose di gioia e allegria in famiglia. Tanti auguri a Ricky Martin!

