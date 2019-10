Ricky Martin è diventato di nuovo papà.

Ricky Martin è diventato padre per la quarta volta. Il cantante ha reso nota la cosa tramite i social dove ha postato una foto in cui, insieme al marito, mostra per la prima volta Renn, il nuovo arrivato. L’ex direttore artistico di Amici sogna da sempre una famiglia numerosa che con l’arrivo del piccolo sembra essersi più che mai concretizzata.

Tanti auguri!

