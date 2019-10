Scopri se e quanto sei fuori di testa in base al tuo segno zodiacale.

Fonte Istock photo

A chiunque prima poi è capitato di sentirsi apostrofare come una persona fuori di testa. Questo termine, usato per svariati motivi, intende per lo più descrivere qualcuno che agisce impulsivamente o in modo imprevedibile, compiendo azioni solitamente considerate come al di fuori della norma. Essere fuori di testa può essere un momento di follia in una vita generalmente quadrata o una modalità costante che fa parte delle persone. Ciò dipende dal temperamento di ognuno di noi, dalle esperienze di vita e da altri fattori importanti tra i quali c’è anche l’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che si sfidano ogni giorno e quelli che amano vivere alla giornata, scopriremo quali segni dello zodiaco sono fuori di testa e a che livello. Essendo un aspetto legato al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere le idee più chiare.

Quanto sei fuori di testa? Scoprilo dal tuo segno zodiacale

Fonte Istock photo

Ariete – Decisamente fuori di testa

La tua natura eccentrica e portata a tutto ciò che è in continuo movimento fa di te una persona decisamente fuori di testa e sempre pronta a lanciarsi nel vuoto pur di fare nuove esperienze. Si tratta di un modo di essere che esprimi al meglio in età molto giovane, imparando poi a dosarlo con il tempo ma senza mai perdere quella vena di follia che ti consente di rendere più divertente ogni situazione nella quale ti trovi ad essere la protagonista. Dopotutto, essere al centro dell’attenzione è qualcosa che si sposa con il tuo carattere almeno quanto lo è lanciarti nelle situazioni più estreme e tutto solo per dimostrarti che puoi sempre fare qualcosa in più degli altri.

Fonte Istock photo

Toro – Non così fuori di testa

Descriverti, da questo punto di vista, è molto difficile in quanto se sulla carta sei una persona così posata da non poter neppure ipotizzare un colpo di testa, dall’altro sai dar vita alla tua eccentricità al punto da risultare persino fuori di testa. Diciamo che lo sei più part time che a tempo pieno e che a volte può sembrare che tu vada in letargo visto che riesci a stare per lunghi periodi senza mostrare questa parte di te. La verità, però, è che sei assolutamente in grado di mostrarti fuori di testa e di farlo nel migliore dei modi, ovvero mettendo fantasia ed entusiasmo in tutto ciò che fai, al punto da risultare contagiosa per chi ti sta intorno.

Fonte Istock photo

Gemelli – Assolutamente fuori di testa

Diciamocelo… Chi più di te può essere fuori di testa? Il tuo bisogno costante di stimoli, l’aborrire il concetto stesso di noia e la variabilità degli stati d’animo fanno già di te una persona difficile da comprendere, a tratti imprevedibile e sempre pronta a mostrare lati del suo carattere mai espressi. Queste caratteristiche fanno di te una persona parecchio fuori di testa e in grado di passare da questa modalità ad una di assoluta calma nel giro di un istante, mostrando così la propria “follia”. Questo tuo modo di essere rappresenta anche un fascino che tutti ti riconoscono e che fa di te una persona diversa dalle altre e sempre in grado di riservare grandi sorprese.

Fonte Istock photo

Cancro – Per niente fuori di testa

Non sei affatto una persona in grado di mettere in atto azioni improvvise e senza criterio e questo perché hai sempre bisogno di immaginare tutto nella tua mente ancor prima che diventi reale. Un modus operandi che ti blocca non poco e che finisce sempre con il farti apparire quasi piatti agli occhi degli altri. La verità è che a te poco importa dei giudizi altrui perché ciò a cui aneli è una tranquillità di base che non prevede alcun colpo di testa se non le crisi che ogni tanto ti prendono quando ritieni che gli altri agiscano male nei tuoi confronti o che la vita non ti stia dando quanto desideri. Detto questo, sei probabilmente tra i segni dello zodiaco che non contengono affatto la modalità “fuori di testa”.

Fonte istock photo

Leone – Un bel po’ fuori di testa

Per portare avanti una vita come la tua, essere fuori di testa deve assolutamente far parte del pacchetto. In caso contrario come faresti a farti notare dagli altri e a restare impressa anche dopo lunghi periodi di tempo? Per te, essere considerata una persona atipica è un vanto e questo perché ciò che conta ai tuoi occhi è quanto le persone parlano di te. Se a ciò si unisce che ami vivere la tua vita in modo libero ed eccentrico, ecco che qualche colpo di testa non può che rientrare nell’ambientazione, facendo di te una persona che seppur non in modo costante o totalitario è comunque fuori di testa.

Fonte Istock photo

Vergine – Per nulla fuori di testa

Non solo non sei affatto fuori di testa ma non apprezzi quando gli altri danno segno di voler cedere ad una sana vena di follia. Il tuo bisogno di controllo è infatti tale da spingerti ad agire seguendo sempre e solo la ragione. Ciò ti rende decisamente chiusa davanti alla possibilità che altri possano vedere le cose in modo diverso, limitando in parte il tuo modo di vivere le cose. Un vero peccato se si pensa che se solo volessi sapresti dare il meglio di te proprio nei momenti di follia, riuscendo a rendere divertente ogni cosa con idee a dir poco geniali e praticamente perfette per rendere più colorate le tue giornate e quelle di chi ti circonda.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Clicca su successivo