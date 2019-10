Quando si può spoilerare? I tempi d’attesa e lo Spoiler Allert -VIDEO

Quando si può spoilerare? I tempi d’attesa e lo Spoiler Allert a cui prestare attenzione: Segui le indicazioni e fatti furbo, niente più anticipazioni indesiderate – VIDEO

Ci chiediamo spesso, quando guardiamo una Serie televisiva o leggiamo un determinato libro: quando bisogna attendere prima di Spoilerare? Vi sono delle linee guida da seguire?

In pratica, per non cadere nella “trappola” di coloro che rivelano fatti che non dovrebbero in merito ad una puntata di una serie tv o il finale di un film, quando dobbiamo aspettare? Scoprilo nel video in alto e fai spoiler in modo responsabile!

