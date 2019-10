Le previsioni meteo di domani ci svelano che tempo farà lungo la giornata di giovedì 31 ottobre? Temperature, eventuali precipitazioni e tutto ciò che c’è da sapere.

Le previsioni meteo di oggi già ci avevano mostrato un’Italia oramai pronta per l’avvento definitivo del maltempo autunnale. Le nuvole partivano dal nord e arrivavano a lambire tutta la Penisola, sino alle zone più estreme del sud. Sarà questa la rotta che il meteo deciderà di seguire anche nella giornata di domani, giovedì 31 ottobre?

Previsioni meteo di domani, giovedì 31 ottobre

Le previsioni meteo di domani ci parlano di un autunno oramai pronto a entrare nel vivo, con temperature generalmente in calo e precipitazioni sparse qua e là lungo l’intero Stivale.

Qualche sprazzo di sole ancora si potrebbe però intravedere, si ma dove? Scopriamo insieme consultando le previsioni del tempo di questo giovedì 31 ottobre in un dettagliato prospetto zona per zona. Chissà che il bel tempo non possa sorridere ancora una volta proprio sulla nostra città.

Nord

Continua l’ondata di maltempo sul settentrione del Paese con cieli chiusi sul nord-ovest uniti a deboli precipitazione soprattutto lungo le ore serali. Altrove il cielo appare nuvoloso ma asciutto, con schiarite in arrivo sulle aree del Triveneto e del Friuli. Intanto le temperature appaiono come stazionarie, con massime che si registrano tra 13 e 17 gradi.

Centro

Il meteo appare qui in peggioramento soprattutto nelle aree della Sardegna, con tanto di piogge e rovesci. Una maggiore variabilità si registra poi altrove, soprattutto attraverso fenomeni più isolati. Le temperature si registrano stazionarie, con massime comprese tra i 14 e i 19 gradi.

Sud

Nel meridione d’Italia si può registrare una generale variabilità con qualche piovasco soprattutto su Adriatico e basso Tirreno: qui i fenomeni più frequenti si registreranno a partire dalla serata. Le temperature appaiono qui in lieve diminuzione, con massime che si stabilizzeranno tra i 16 e i 20 gradi.

