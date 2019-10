Mummie di wurstel, tanto divertimento e nessuna fatica. Un antipasto che costa pochissimo ma dal risultato sorprendente.

Diciamo la verità: sotto tutte le feste, anche a Natale, sono belle anche perché in cucina ci si può sbizzarrire con moltissime ricette. Tutte quelle che invece durante l’anno non si preparano. In questa occasione vi proponiamo le mummie di wurstel. Possono essere presentate come un antipasto oppure un aperitivo.

Si tratta di una ricetta semplicissima e per la quale occorrono pochissimi ingredienti. Inoltre è anche di facile preparazione. I wurstel possono essere sia di suino, che di pollo o di tacchino a seconda dei gusti personali.

Questa è certamente una ricetta per fare contenti i bambini, ma in realtà va bene per tutti e non richiede nessuna preparazione specifica.

Mummie di wurstel, una ricetta velocissima

Le mummie di wurstel sono un’idea carina per tutte le feste ma non solo. Fatevi aiutare di vostri bambini per prepararle, il divertimento diventerà doppio.

Ingredienti:

2 fogli di pasta sfoglia

wurstel a piacere

senape

maionese

ketchup

Semi di sesamo

Preparazione:

Prendete la pasta sfoglia e tagliatela a strisce sottili, come se doveste preparare delle tagliatelle. Poi mettete i wurstel in mano e avvolgeteli nella pasta, arrotolandoli fino in cima. Ricordatevi però di lasciare una fessura nella quale infilare di semi di sesamo. Serviranno per simulare gli occhi.

Una volta pronte le mummie, cuocetele in una teglia con carta forno a 190° per circa 15 minuti in forno. Prima della cottura le mummie possono essere spennellate di uovo sbattuto per risultare più croccanti.

Una volta cotte, le mummie vanno servite calde insieme alle salse.

