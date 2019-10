Isabella Ferrari a cuore aperto ha svelato che sta affrontando una malattia molto rara: “Due anni di terapia pericolosa” Tutto quello che c’è da sapere in un video

Isabella Ferrari una delle attrici italiane più brave ha svelato di soffrire di una malattia rara della quale non vuole svelare il nome perché la patologia da cui è affetta la spaventa.

Infatti in un’intervista rilasciata per Vanity Fair ha raccontato nel terribile momento che ha dovuto affrontare: “Qualche anno fa succede che una mattina mi sveglio e non riesco più a muovere le gambe. Tutto è precipitato in fretta. Inizia il calvario delle visite e delle diagnosi.

Leggi anche

>>> Bobo Vieri e Costanza Caracciolo genitori bis: dopo Stella, un’altra bimba

>>> Beatrice Valli e Marco Fantini, data delle nozze: “tra 11 mesi noi”

>>> Francesco Chiofalo deluso: “I miei amici ci provarono con Antonella Fiordelisi”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI