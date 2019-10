Calamari ripieni di cotechino, un secondo per le feste

Calamari ripieni di cotechino, un piatto che unisce diverse tradizioni delle feste e mescola sapori buonissimi creando una ricetta originale.

Le feste natalizie sono sempre una scelta di campo. C’è chi punta sulla carne e chi sul pesce, soprattutto alla vigilia di Natale di di Capodanno. Ma pesce e carne nello stesso piatto si può? La risposta arriva con questi saporitissimi calamari ripieni di cotechino. Un piatto da servire come secondo, ma anche come antipasto in versione più ridotta.

I calamari ripieni di cotechino sono anche una risposta intelligente a chi non sa come riciclare gli avanzi. Perché in molte case degli italiani il cotechino, non solo con le lenticchie, è uno dei piatti più classici da portare in tavola. Succede però che avanzi e proporlo tutti i giorni con lo stesso abbinamento alla lunga stufa.

Così, facciamolo diventare un ripieno. La croccantezza dolce dei calamari, insieme al sapore deciso del cotechino, crea un mix equilibrato e molto interessante. Piacerà a tutti e diventerà uno dei vostri cavalli di battaglia.

Prepariamo i calamari ripieni di cotechino, pronti in poche mosse

I calamari ripieni di cotechino sono perfetti già così, oppure serviti su in letto di insalata. Ma riciclo per riciclo, l’ideale è accompagnarli con una buonissima purea di lenticchie.

Ingredienti (per 2 persone)

4 calamari

140 g cotechino già cotto

90 g pane casereccio

1 spicchio di aglio

prezzemolo

vino bianco secco

olio extravergine d’oliva

sale

pepe

Preparazione:

Pulite i calamari separando i sacchi dai ciuffi, quindi tritate i ciuffi tenendone però qualcuno intero da parte per la decorazione finale. A parte, ammollate in acqua il pane tagliato a pezzetti.

In una padella rosolate i ciuffi tritati in una padella con un filo di olio, quando cominciano ad arricciarsi aggiungete il cotechino tagliato a pezzetti e fate cuocere per due o tre minuti. Spegnete e lasciate intiepidire.

Quindi mescolate i ciuffi e il cotechino con il pane ammollato e del prezzemolo tritato. Con questo ripieno farcite i sacchi dei calamari e chiudeteli con uno stecchino per non fare uscire il ripieno durante la cottura.

A questo punto arrostite i calamari ripieni e i ciuffi che avete tenuto da parte in padella con un filo di olio e uno spicchio di aglio, poi da togliere. Salate e cuocete con il coperchio per 3-4 minuti. Sfumate con due dita di vino bianco secco, cuocete per altri 3 minuti e spegnete, perché i calamari non hanno bisogno di cotture lunghe.

Servite i calamari interi o tagliati, decorandoli con i ciuffi tenuti da parte e una macinata di pepe nero.

In alternativa, invece della cottura in padella, potete sempre optare per quella in forno, sempre con gli stessi tempi.

