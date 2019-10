Astrologia: i segni zodiacali che in coppia sono i migliori genitori

Gli astri rivelano quali sono i segni zodiacali che in coppia sono i migliori genitori dello zodiaco

Non esiste un genitore perfetto. Mamme e papà fanno del loro meglio per fornire un’istruzione che non può essere più completa per portare i loro cherubini all’indipendenza e dare loro un certo futuro, instillando in essi i principi e le regole di condotta inerenti alla società. Tuttavia, ogni genitore ha caratteristiche e personalità diverse e, secondo gli astrologi, ci sarebbero coppie di segni zodiacali che insieme soni i genitori migliori. Scopriamoli insieme.

Quando nasce un bambino, la prima preoccupazione del genitore è quella di soddisfare i suoi bisogni primari come bere, mangiare, dormire ma anche dargli tanto amore e garantire sicurezza emotiva e rispetto. Durante l’adolescenza, il ruolo del genitore sarà di guidare e sostenere il bambino per il completamento della sua costruzione dell’identità. Inoltre, ogni genitore, secondo la sua personalità, farà questo viaggio che è la vita, con suo figlio per condurlo alla realizzazione.

Quali sono le coppie di genitori più adatte per raggiungere questo obiettivo, secondo l’astrologia?

Scorpione e Bilancia

Due segni zodiacali totalmente diversi ma complementari. La loro dualità segnata dalla forza del carattere e dalla libertà di espressione sarà un’esperienza interessante che andrà a beneficio del loro bambino. Lo Scorpione è un appassionato che ha un innegabile desiderio di andare fino in fondo. Dotato di una calma agghiacciante e affascinante, prende le sue decisioni con tutta l’imparzialità che il suo segno richiede. La Bilancia è sempre alla ricerca di armonia, sia nell’amore, nell’amicizia o nel lavoro. Inoltre, il figlio di questi due genitori, crescerà sviluppando il senso di osservazione e obiettività, creatività ed equità, frutti dell’educazione che ha ricevuto. In questo modo, avrà un modo imparziale di discernere, di prendere le sue decisioni secondo i suoi principi, mentre introduce il tocco artistico e l’ingegno di cui avrà bisogno per condurre la sua vita in modo creativo.

Pesci e Gemelli

Razionalità ed emotività saranno le caratteristiche del carattere del bambino nato da questa straordinaria coppia. Il Gemelli si distingue per il suo lato intellettuale, il suo talento come oratore e la sua capacità decisionale. Per quanto riguarda Pesci, sognatore e bastian contrario, avrà il suo modo di vivere in un mondo in cui l’immaginazione avrà un posto preponderante.

Così, tra genitori Gemelli e Pesci, questo bambino crescerà in un’atmosfera in cui regnerà la fermezza delle decisioni e l’armonia equilibrata. Farà dell’amore e dell’empatia le sue prime qualità per decidere e l’imparzialità nella sua vita per avere successo.

Leone e Sagittario

Entrambi leader, combatteranno per scalare la vetta con facilità sconcertante, grazie anche alla loro capacità di vincere e al loro desiderio di brillare nella società. Tuttavia, al Leone piace lavorare in gruppo, brillare sulle passerelle e cercare complimenti e l’approvazione degli altri per rassicurarsi sulle sue qualità; è noto per credere di aver la scienza infusa. Mentre il Sagittario preferisce la solitudine per essere più efficiente, anche se è un fervente viaggiatore e un’avventuriero instancabile, poiché è appassionato di incontri e nuove culture da scoprire in tutto il mondo.

Il bambino nato da questa unione non avrà quindi difficoltà ad accomodarsi nella società. Gli piacerà, a seconda delle situazioni, essere il centro di interesse di tutti o ritirarsi da solo per riflessioni più approfondite e sagge. In ogni caso, si sentirà a proprio agio e al sicuro e non avrà problemi ad adattarsi o creare legami forti con gli altri, basati su generosità, forza di carattere e apertura mentale.

