Stasera in tv, martedì 29 ottobre: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto della prima serata, elenco dettagliato di tutti i programmi che ci proporranno i canali in chiaro più seguiti.

La giornata di oggi giungerà presto al termine e tutte noi già sogniamo il momento in cui, sistemati piatti, cucina, figlie e affini, potremo finalmente concederci qualche minuto di meritato relax.

Voi, come vorrete godervi la serata? Se il vostro progetto include il divano e il piccolo schermo con qualche film o serie tv, noi abbiamo alcuni preziosi consigli da regalarvi!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Leonardo DiCaprio chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Affinché questo martedì sera sia realmente vincente occorrerà saper selezionare il giusto programma per intrattenervi e farvi passare qualche ora veramente piacevole.

Noi di CheDonna.ti vi forniamo come ogni giorno il prospetto completo di quanto proposto dai canali in chiaro più seguiti, una vero e proprio “mare magnum” in cui senza dubbio troverete anche l’opzione più adatta ai vostri personalissimi gusti.

Per che cosa opterete, film, serie tv o show? A voi l’ardua sentenza! Buona serata!

Stasera in tv: palinsesto martedì 29 ottobre

Rai Uno – La strada di casa – Stagione 2 Episodio 11 (Fiction)

Fausto è finalmente in procinto di scoprire la verità su suo figlio Lorenzo, su Valerio, su tutto quanto è accaduto alla cascina Marra. Le sue certezze potrebbero così crollare poiché l’autore del delitto potrebbe esser stata l’ultima persona di cui lui abbia mai potuto sospettare. Intanto, ad aggravare ancor di più la situazione, arriva una minaccia ancora più grave pronta a incombere su Fausto e su tutta la sua famiglia. Il tempo per far ritrovare la strada di casa a tutti i suoi cari va sempre più assottigliandosi.

Rai Due – Il Collegio (Docureality)

Un Collegio del 1982 e un gruppo di ragazzi tra i 12 ed i 19 anni che dovrà abbandonare la propria vita moderna e tecnologica per immergersi in un universo di formazione e di relazioni estremamente diverso da quello a cui sono abituati, una costante prova che non tutti forse potranno superare.

Rai Tre – Cartabianca (Approfondimento)

I temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro Paese vengono affrontati da Bianca Berlinguer attraverso faccia a faccia con personaggi della politica o dello spettacolo.