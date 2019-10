Scopri le previsioni meteo per la giornata di domani con temperature, precipitazioni e tutto ciò che caratterizzerà le prossime ore e le varie zone della Penisola

Pronte per una nuova giornata dal sapore tutto autunnale?

Se fino alle previsioni meteo di oggi potevamo ancora sperare in un debole sole che facesse capolino da dietro le nubi oramai nuvole e precipitazioni sembrano aver preso il sopravvento un po’ ovunque nella Penisola,.

Ecco allora che l’autunno pare definitivamente arrivato ma scopriamo meglio come una simile situazione si declinerà nelle varie aree del territorio nazionale.

Previsioni meteo di domani, mercoledì 30 ottobre

Temperature in calo un po’ ovunque, con piogge diffuse e rare zone di sereno.

Se ne dubitavamo, pare ora che l’autunno sia veramente iniziato in modo ufficiale e definitivo, a tal punto che le precipitazioni sembrano oramai di casa un po’ ovunque lungo lo Stivale.

Ma vediamo meglio nel dettaglio come sarà il tempo in ciascun settore della Penisola.

Nord

Sembra oramai definitivamente giunta la stagione fredda nel settentrione del Paese. Le piogge giungeranno al mattino sul Nordovest e in Emilia Romagna, con cieli in generale molto nuvolosi ovunque. Una tendenza a graduale miglioramento si potrà però notare in alcune aree sebbene le temperature appaiano generalmente in ulteriore calo, con massime comprese tra i 14 e i 18 gradi.

Centro

Peggiorano le condizioni meteo anche nelle regioni centrali del Paese con una diffusa instabilità caratterizzata da veri e propri acquazzoni anche a carattere temporalesco. Anche qui le temperature appaiono in ulteriore diminuzione, con massime che oscilleranno tra i 14 e i 19 gradi, superando tali valori esclusivamente in Sardegna.

Sud

Campania, Molise, alta Puglia, Basilicata tirrenica e Sicilia non faranno eccezione e seguiranno la tendenza al maltempo che caratterizzerà l’intera Penisola, proponendo rovesci sparsi un po’ ovunque.Sul resto del meridione del Paese il cielo apparirà leggermente migliore, con sole alternato a nubi sparse. Anche qui però si registrano temperature in calo, con massime che saranno comprese tra i 17 e i 21 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com

