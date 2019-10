A Pomeriggio Cinque, durante il talk dedicato ai personaggi del piccolo schermo, è scoppiato il caos. Francesco Fredella vuole denunciare Manila Gorio.

Pomeriggio Cinque ha fatto da sfondo al caos totale. Oggi, infatti, è andato in onda uno dei talk più difficili da gestire per Barbara d’Urso che si è ritrovata i suoi opinionisti ad urlare l’uno contro l’altro.

In particolar modo il giornalista Francesco Fredella, che ha dichiarato di voler denunciare Manila Gorio, in quanto quest’ultima lo ha accusato di essere uno stalker.

Pomeriggio Cinque: scoppia il caos durante la diretta

La scorsa settimana, sempre durante il talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio Cinque, Manila Gorio è stata accusata di fare finti scoop.

La showgirl è ritornata in puntata per difendersi e a sostenere, ancora una volta, di aver avuto un flirt con Rocco Pietrantonio mentre quest’ultimo era ancora fidanzato con Lory Del Santo. Tanto da aver affermato di avere avuto delle notti bollenti con Rocco.

Manila Gorio a Pomeriggio Cinque è tornata più carica che mai, facendo anche uno scivolone di pessimo gusto su Lory Del Santo, affermando che lei è vecchia e che deve lasciare spazio ai giovani, ma non solo. Ha aggiunto che Lory è stata invitata in studio soltanto per merito suo. Manila è stata, ovviamente rimproverata da Barbara d’Urso, ma è stata anche attaccata da Francesco Fredella.

Manila Gorio non ha apprezzato le critiche e ha accusato il giornalista di essere uno stalker, di parlare soltanto di lei. “Tu non sai la gravità di quello che stai dicendo” ha affermato Francesco Fredella. “Io ti denuncio! Quello che hai detto è molto grave, io ti denuncio!” ha continuato, ma Manila Gorio non è apparsa per niente intimorita.

La lite tra Manila Gorio e Francesco Fredella ha creato il caos in studio, soprattutto se si considera che poco prima la Gorio aveva pesantemente discusso con Lory Del Santo a Pomeriggio 5, tanto da impedire perfino ad Erica Piamonte di poter raccontare ciò per cui era stata chiamata.

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo e le loro vite private CLICCA QUI!

Leggi anche:

Giorgia Venturini a Pomeriggio 5 rivela: “Taylor Mega? L’ho diffidata”

Lisa Fusco mette in imbarazzo Barbara d’Urso: “Giurami che non è vero”

Elena Morali perde la calma a Pomeriggio Cinque: “Io lo denuncio!”