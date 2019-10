A Torino un giovane di 25 anni è stato multato per oltre mille euro perchè circolava in città su un monopattino, un mezzo senza targa, libretto e assicurazione. Il fatto ha sconvolto tutti. Come si giustifica questa multa?



Le grandi città sono sempre più sovrastate dall’inquinamento, da qui la mobilitazione di molte amministrazioni nel proporre alternative ecosostenibili come piste ciclabili sempre più funzionali. Ma poi bisogna confrontarsi con fatti talmente eclatanti da sconvolgere l’opinione pubblica, come questo. Il ragazzo è stato fermato sulla pista ciclabile di corso Principe Oddone e multato per aver violato gli articoli 97 e 193 del codice della strada, secondo i quali i mezzi che superano i 6 km/h vanno regolamentati come ciclomotore con tanto di certificato di circolazione, targa e assicurazione.

