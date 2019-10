Marco Saltari chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Marco Saltari è un cantante di 34 anni, è nato nel 1985 a Corridonia (Macerata). Dopo aver conseguito il diploma decide di proseguire gli studi, infatti si iscrive all’Università laureandosi in sociologia. La passione per la musica nasce in tenera età, infatti racconta di esservi avvicinato nel 1991 dopo aver trovato la musicassetta con su la faccia di Freddie Mercury: “in quel momento si accese un fuoco”

Il suo nome d’arte, Jordy Brown, che fa riferimento al fiume Giordano, dove Gesù venne battezzato. Sul suo conto racconta di essere una persona abbastanza testarda e cocciuta mentre per lui “la musica è una fedele compagna della vita, dopo lo studio o il lavoro prendi la chitarra e il pianoforte e vai. La musica rappresenta per me un faro di speranza, è quello che mi piace fare più di ogni altra cosa” Ma scopriamo qualcosa di più sul suo conto e sulla sua vita.

Nome: Marco Saltari

Età: 34 anni

Data di nascita: 1985

Luogo di nascita: Corridonia (Macerata)

Titolo di studio: Laura

Professione: operatore di una Ong

Peso: /

Altezza: /

Account social: Instagram

Marco Saltari: Instagram e vita privata

Marco Saltari non è molto attivo sui social. Il suo account Instagram è seguito da 5,5mila persone e conta solo 19 post, infatti si tratta di un profilo recente creato ad Aprile del 2019. Ama condividere principalmente selfie, video in cui canta, foto insieme ai suoi amici o che riguardano la sua vita privata e la sua carriera. Sui social è possibile trovare numerosi profili con il medesimo nome ma il suo account ufficiale è questo qui.

Su Twitter e su Facebook non sembra avere nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o sono fanpage create durante la sua partecipazione al talent X-Factor. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che ha una fidanzata, con cui è fidanzato da diversi anni.

Marco Saltari: carriera

Marco Saltari dopo aver conseguito la Laurea in sociologia fa diversi lavori, come lo scaricatore di pacchi dai camion, aiuto cuoco, operatore, assistenza disabili ed ora si occupa di prima accoglienza per i richiedenti asilo che arrivano nel nostro Paese, essendo operatore di una Ong.

Nella sua vita non ha mai preso lezioni di nessun tipo in campo musicale ma questo non lo ha fermato. Infatti è riuscito a crearsi un piccolo studio di registrazione nel quale ha inciso il suo primo EP (mai pubblicato). Il 34 si è sempre prodotto tutto da solo, dalle melodie ai testi che nella maggior parte dei casi sono in lingua inglese.

Nel 2019 decide di partecipare ad X-Factor dove, grazie alla sua bravura, riesce a conquistarsi un posto per i Bootcamp fino a rientrare tra i dodici fortunati che parteciperanno ai Live. Nel corso del programma, data la sua età, entra nella squadra di Mara Maionchi, ovvero gli Over

Riguardo l’opportunità di partecipare ai Live ha affermato: “Quando Mara mi ha scelto ho provato sollievo. Per quanto uno possa essere sicuro di sé stesso non puoi mai avere la certezza. Aspetti il verdetto, e quando il responso è positivo è una bella sensazione. Non mi aspettavo nulla. Mi sono iscritto non per gioco, ma ci ho provato ed è andata bene, sono contento. Marco Saltari chi è età, altezza, carriera e vita privata, perché ho visto una persona di una vitalità disarmante. Poche persone possano dare consigli veri e renderti consapevole di cosa significhi fare questo mestiere.”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI