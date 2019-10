Ludovica Valli è stata ospite a Vieni da me. Durante l’intervista concessa a Caterina Balivo, l’influencer ha fatto un’amara confessione su suo padre.

Ludovica Valli, dopo un lungo periodo di assenza, è ritornata sul piccolo schermo degli italiani. Per l’occasione, l’ex tronista di Uomini e Donne ha scelto di accettare l’invito di Caterina Balivo a Vieni da me per presentare il suo primo libro, Di troppo cuore.

Durante la presentazione, Ludovica ha fatto un’amara confessione sul rapporto, quasi inesistente, con suo padre che l’abbandonò quando lei era poco più di una bambina.

Ludovica Valli a Vieni da me: “Non perdono mio padre”

Ludovica Valli, come molte delle sue colleghe, ha scelto di debuttare nel mondo dell’editoria, pubblicando il suo primo libro. Il libro di Ludovica, dal titolo Di troppo cuore, è stato presentato poco fa in diretta su Rai 1, nella trasmissione televisiva di Caterina Balivo.

Durante la presentazione del manoscritto, Ludovica ha ricordato il suo difficile rapporto con il padre, raccontando che l’uomo ha abbandonato il tetto di casa quando lei era molto piccola.

Nonostante con il passare degli anni lui abbia provato e riprovato a ricucire il loro rapporto, il papà della giovane Valli non ci è mai riuscito. Ludovica Valli a Vieni da me ha confidato che ormai suo padre, per lei, è come un estraneo e non saprebbe nemmeno da dove iniziare una conversazione con lui.

Il suo papà non sa niente di lei e della persona che è diventata, così come dei suoi obiettivi e delle sue aspirazioni. L’assenza della figura paterna, come ammesso da lei stessa, ha influito inevitabilmente sul carattere dell’ex tronista di Uomini e Donne, rivelando che proprio a causa di quest’abbandono si è legata in maniera quasi viscerale alla sua mamma e a sua nonna.

Con le due sorelle maggiori, Eleonora e Beatrice Valli (fidanzata di Marco Fantini), i rapporti non erano dei migliori, ma il loro legame è aumentato crescendo. Ludovica, tra una confessione e l’altra, ha confermato di essere single a Vieni da me.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche:

La Valli sbotta sui social: “Ho una malformazione, ignoranti”

Uomini e Donne, ex protagonista annuncia: “Sono diventata mamma!”

Ludovica Valli chi è? Dal fidanzato al seno rifatto e non solo