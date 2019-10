Diy: fuori porta natalizio plissettato -VIDEO

Un delizioso fuori porta natalizio plissettato che regalerà alla vostra casa uno stile unico e sarà perfetto anche come regalo fai da te in occasione del Natale.

Decorare la casa per il Natale è un progetto che ogni anno impegna la creatività di molte persone e il fuori porta è senza dubbio il primo segno di festa che accoglie chi varca la soglia di casa. Ecco un delizioso fuori porta natalizio plissettato molto facile da realizzare che non prevede nessuna cucitura. Se ami le decorazioni natalizie non puoi non realizzare un grazioso segnaposto natalizio in feltro.

Come realizzare il fuori porta natalizio plissettato, il video tutorial

Per realizzare il fuori porta natalizio plissettato, avrete bisogno di:

pannolenci stampato con fantasie natalizie

nastrino di raso

feltro bianco

cordoncino dorato

stelle di natale in pannolenci

decorazioni natalizie

campanellini dorati

colla a caldo

Realizzare il fuori porta plissettato sarà semplice e divertente. Basterà chiudere a ventaglio il pannolenci, fermarlo al centro e realizzare così un tondo legandolo con un nastrino di raso. Al centro di esso si dovranno applicare delle piccole stelle di Natale in feltro e altre decorazioni a tema natalizio assieme ad un bel fiocco. Due piccoli campanellini saranno perfetti per creare l’atmosfera natalizia delle fiabe. Il fuori porta potrà essere personalizzato con diversi colori di pannolenci e anche con le decorazioni natalizie. Non vi resta che seguire il video tutorial!

