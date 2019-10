Il documentario sulla vita di Chiara Ferragni sbarca su Amazon Prime.

Chiara Ferragni Unposted, il documentario dedicato alla nota influencer e che in soli tre giorni ha riscosso un grande successo nei cinema, è ora pronto a sbarcare su Amazon Prime.

A darne la notizia è stata la stessa Chiara Ferragni che con gioia ed un pizzico di emozione ha condiviso con i suoi fan questo nuovo passo in avanti per la sua carriera.

Chiara Ferragni Unposted arriva su Prime Video

Il documentario dedicato alla vita di Chiara Ferragni ha suscitato un certo interesse sin da quando sembrava solo un’idea su carta, ancora da definire e senza certezze.

Un’idea alla quale la Ferragni ha voluto credere con tutta se stessa, portandola avanti anche quando in giro si parlava di un probabile flop e mostrando a tutti come con la tenacia e la volontà di credere in se stessa ogni cosa (o quasi) è possibile.

Così, dopo l’uscita nelle sale, dove in soli tre giorni è riuscito ad attirare più di 160mila persone, il documentario della Ferragni è pronto per uno step successivo, quello di raggiungere praticamente tutti attraverso la tv. Il documentario, come annunciato dalla stessa Chiara, sarà disponibile su Amazon Prima a partire dal 29 Novembre, una data che i fan e sopratutto chi non è riuscito a vederlo al cinema, stanno già attendendo con ansia.

Chiara, che in questi giorni, sta palesando la sua gioia sul web ha dichiarato che con questa novità spera di poter raggiungere quante più persone possibili in modo da incoraggiarle a credere nei propri sogni e a seguirli, esattamente come ha fatto lei, riuscendo a trasformarli in realtà.

Tornando a Prime Video, Chiara sarà presto presente sulla piattaforma anche con un talent show dove ha preso parte in qualità di giudice. Si pensa quindi ad una collaborazione tra l’influencer e Amazon che negli ultimi anni sta ritagliandosi sempre più un importante fetta di mercato anche in questo settore, dando del filo da torcere a Netflix, rivale numero uno.

Una sfida dove il documentario della Ferragni potrebbe giocare un ruolo importante e che di certo è, prima di tutto, l’ennesima sfida della fashion blogger che ormai da anni continua a mostrarsi una fucina di nuove idee, fino ad oggi sempre accompagnare da un discreto successo.

