Astrologia: i segni dello zodiaco che si sfidano ogni giorno

Quando si parla di sfide, l’idea che si fa ognuno di noi varia in base alle esperienze vissute e ai modi di gestire cose e situazioni. Se da un lato ci sono coloro che amano le sfide del quotidiano, ci sono infatti coloro che al contrario cercano di evitarle il più possibile, preferendo una vita agiata e tranquilla. Differenze che possono dipendere da esperienze vissute, temperamento e carattere e, ovviamente, dal modo in cui le stelle influiscono su ognuno di noi. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono le caratteristiche dello Scorpione che è il segno zodiacale del mese e quali sono i segni dello zodiaco che amano vivere alla giornata, scopriremo quali sono quelli che si sfidano ogni giorno al fine di migliorarsi o di estendere i propri confini. Trattandosi di un modo di agire legato in modo particolare al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare il profilo del proprio ascendente al fine di avere una risposta più chiara e precisa.

Ariete – Quelli che si sfidano solo se sanno di poter vincere

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che nella vita amano le sfide di ogni genere e l’adrenalina che esse comportano. Questo loro modo di vedere le cose si estende però solo su sfide di tipo agonistico o legato a situazioni particolari nelle quali si trovano a confrontarsi con altre persone. Se si parla di sfide in senso stretto, i nativi del segno non sono infatti sempre propensi ad affrontarne, specie se farlo può comportare fastidi al loro stile di vita che cercano sempre di preservare in ogni modo possibile. Di loro si può quindi dire che se si tratta di sfide sul campo, sul lavoro o tra persone sono sempre in prima fila ma che, al contrario, quando si parla di andare sul personale non sono affatto propensi.

Toro – Quelli che amano sfidarsi quando si sentono sicuri

I nativi del Toro hanno un modo particolare di intendere la vita e le situazioni che si trovano ad affrontare ogni giorno. Amanti della vita tranquilla, preferiscono stare nel loro e non complicarsi la vita, godendo il più possibile dei suoi aspetti positivi. Quando si parla di migliorare la loro posizione, però, sono pronti a mettersi in gioco e ad accettare sfide di ogni tipo purché dalla loro abbiano la sicurezza di poter raggiungere il traguardo senza troppi problemi. In questi casi, la loro pigrizia viene praticamente a sparire per lasciar posto ad una determinazione unica e che il più delle volte li porta effettivamente ad ottenere ciò che desiderano, consentendogli di estendere i propri limiti e di migliorarsi.

Gemelli – Quelli che vivono una sfida continua

I nati sotto il segno dei Gemelli vivono una situazione di costante cambiamento e questo li porta, gioco forza, a doversi rimettere sempre in gioco dando il via a sfide continue che in alcuni casi li caricano di adrenalina e che in altri li mettono in uno stato d’ansia tale da innervosirli e renderli un po’ nevrotici. Ciò nonostante (e crisi continue a parte), riescono il più delle volte a superare i propri blocchi, dimostrandosi di volta in volta una capacità di miglioramento più unica che rara. Sebbene non amino molto l’idea di complicarsi la vita, sono quindi intimamente intrecciati a sfide di ogni genere che nonostante tutto li aiutano a crescere e a migliorarsi di volta in volta.

Cancro – Quelli che detestano ogni tipo di sfida

I nativi del Cancro sono probabilmente tra i segni meno portati per le sfide. Sebbene ostentino una gran sicurezza di se, non amano infatti mettersi in gioco o correre il rischio di doversi stancare più del previsto e tutto con il pericolo di non ottenere neppure ciò che vogliono. Di loro si può dire che sono persone molto pigre e poco motivate ad andare avanti nella vita. Preferiscono piuttosto godersi ciò che hanno e trarne più benefici possibili. Che si tratti di sfide sul lavoro o nella vita di tutti i giorni o di sfide personali nelle quali spingersi sempre un po’ più in là per superare i propri limiti la loro scelta è sempre quella di desistere e di limitarsi a vivere come meglio possono con ciò che già hanno.

Leone – Quelli che trovano divertente ogni tipo di sfida

I nati sotto il segno del Leone sono persone che amano vivere sperimentando tipi di adrenalina diversi e questo li spinge ad accettare ogni tipo di sfida, sia sul mondo del lavoro (o dello studio) che quando si tratta di se stessi. Fin quando ritengono di avere margini di miglioramento amano infatti spingersi sempre un po’ più in là, mettendosi quanto più possibile alla prova e sfidando persino chi reputano loro pari. Questo modo di fare, oltre a renderli sempre attivi su più campi, li aiuta a migliorare se stessi e le loro prestazioni, potandoli a fare passi avanti sia nel lavoro che nel privato e tutto senza correre mai il rischio di annoiarsi.

Vergine – Quelli che odiano sfidarsi

I nativi della Vergine non sono assolutamente fatti per le sfide. Il solo pensiero di mettersi in gioco li rende nervosi portandoli a vere e proprie crisi che hanno come unico risultato quello di metterli di pessimo umore e di rendere loro la vita più insopportabile. Nella vita preferiscono fare esperienze rilassanti, osservando gli altri e restando sempre nella propria comfort zone. È quindi davvero difficile prendere anche solo in considerazione la possibilità di vederli sfidare qualcuno o di misurarsi per estendere i propri limiti. Il carico di stress sarebbe per loro davvero intollerabile.

