Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto per la prima serata di oggi, tutti i programmi proposti dai canali inchiavo più seguiti.

La settimana prende il via e per concludere al meglio il giorno più difficile tra tutti, il lunedì, vi consigliamo di concerti un extra momento di relax, un’occasione per ricaricare le batterie e proseguire spediti verso il resto della settimana.

Come organizzare la serata? Noi vi consigliamo di affidarvi a plaid, tisana, divano e, ovviamente, tv! Già perché non c’è nulla di meglio di un bel film, una serie tv o un programma di approfondimento per rendere la serata semplicemente impeccabile. Tutto sta nel scegliere il giusto canale su cui sintonizzarvi e CheDonna.it intende aiutarvi inquietante questa selezione.

Ecco infatti qui di seguito il palinsesto televisivo completo, un dettagliato elenco dei programmi che i canali in chiaro più seguiti hanno deciso di proporvi per questo lunedì sera.

C’è né veramente per tutti i gusti quindi non resta che scorrere la lista e scegliere poi l’opzione che maggiormente sentirete nelle vostre corde.

Preparatevi poi a godervi una serata semplicemente da 10 e lode!

Stasera in tv: palinsesto lunedì 21 ottobre

Rai Uno – Il commissario Montalbano – Una voce di notte (Fiction)

Il giorno del suo compleanno, Montalbano arresta un pirata della strada e lo fa sbattere in cella. Solo più tardi scopre che il ragazzo è Giovanni Strangio, il figlio scapestrato del presidente della Provincia di Montelusa. Montalbano capisce allora di essersi infilato in un bel problema. Quello stesso giorno, un certo Guido Nicotra denuncia un furto avvenuto nel supermercato di cui è direttore. Un’altra situazione non erto semplice poiché il supermercato è notoriamente sotto controllo della famiglia mafiosa dei Cuffaro. Le cose si complicano ancora di più quando il direttore Nicotra si suicida, impiccandosi nel suo ufficio. Montalbano e Augello, che hanno interrogato in modo molto rude Nicotra, accusandolo nemmeno larvatamente di essere complice dei ladri, vengono da tutti additati come colpevoli del gesto estremo del direttore.

Rai Due – Stasera tutto è possibile (Show)

Un gioco tira l’altro nel programma che mette alla prova attori comici e personaggi dello spettacolo alle prese con una serie di divertenti prove.

Rai Tre – Report – Principi cattivi (Inchieste)

Quando pensiamo alla globalizzazione immaginiamo scarpe da ginnastica made in Thailandia e smartphone prodotti in Corea. Ma anche le medicine che assumiamo ogni giorno sono prodotte in stabilimenti lontani e spesso privi di controlli stringenti. Report farà un viaggio a ritroso a partire da una compressa per vedere cosa c’è dietro la sua catena di produzione, fra inquinamento dell’ambiente, proliferazione di batteri antibioticoresistenti e sfruttamento di cavie umane per i test clinici. Si passa poi a parlare della “macchina della paura”, la disinformazione divenuta il principale strumento di lotta politica che si combatte prettamente sui social network. Report ha intervistato in esclusiva, a volto scoperto, uno dei più importanti programmatori di bot (sui social simulano il comportamento umano per diffondere e amplificare la propaganda di un leader o di un partito) che su Facebook e Twitter è riuscito a rendere virali i messaggi di uno dei partiti oggi al governo. Infine i sali colorati, quelli che negli ultimi anni si sono diffusi sul mercato grazie a un’immagine di salubrità ma è iusto dare questo tipo di informazione dal momento che l’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia un uso moderato del sale.