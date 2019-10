Natale al cinema, cosa rivedere durante le feste: dieci film imperdibili

Il Natale secondo la Settima Arte. Se amate il cinema, sotto le feste, non potrete fare a meno di rivedere questi capolavori. Dieci titoli imperdibili del passato recente.

Se amate il Natale ma andate controcorrente, nel senso che addobbate casa qualche giorno dopo l’8 dicembre, preferite non circondarvi di panettoni e pandori già da ottobre e l’atmosfera natalizia la sentite in maniera diversa (vale a dire senza l’aiuto delle canzoni di Mariah Carey e Michael Bublè), c’è una soluzione alternativa: un bel film.

Divano e copertina, un must che va bene in ogni stagione, ma con l’arrivo del freddo e di Babbo Natale stare al calduccio sotto le pezze diventa un imperativo. Lontano dal logorio della vita moderna, con in sottofondo le battute e le citazioni più celebri del nostro attore preferito. Rivedere le performance di quell’attrice, studiare meglio le scelte di un determinato regista: passare qualche ora in compagnia della Settima Arte, lasciando spazio a ricordi e suggestioni. Per alcuni l’atmosfera del Natale non la restituisce un cappellino rosso accompagnato da una barba bianca, ma un impianto audiovisivo in HD dove potersi gustare perle a tema. Del resto, anche per questo il Natale è uno stato d’animo oltre che una festa comandata.

Natale: i dieci film da non perdere sotto l’albero

Il cinema, quindi, diventa un rituale laico e di condivisione che presuppone, nel metodo e nelle intenzioni, una liturgia ben determinata che bisogna osservare: è un caso che ogni 24 dicembre trasmettano – quasi a reti unificate – “Una poltrona per due”? No, si tratta di una tradizione pagana tramandata dal mondo dei mass media e della celluloide. Ma non c’è solo questo: oltre al lavoro di John Landis, ci sono tanti altri capolavori che tendiamo a dimenticare. Ecco, quindi, la classifica dei dieci film imperdibili sotto le feste (non in ordine di importanza) divisa per genere:

–COMMEDIE ROMANTICHE

1. L’amore non va in vacanza



2. Il principe cerca moglie



–DRAMMI SENTIMENTALI

3. Miracolo nella 34esima strada



4. The family man



–FILM D’AZIONE

5. Trappola di cristallo



6. Babbo Bastardo



–FILM D’ANIMAZIONE

7. Nightmare before Christmas



8. Balto



–FILM COMICI

9. Vacanze di Natale



10. Una poltrona per due



