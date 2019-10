Il principe Harry e Meghan Markle stanno perdendo, seriamente, in considerazioni l’opzione di lasciare L’Inghilterra per trasferisi negli Stati Uniti. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Sembra che per il principe Harry e Meghan Markle la vita a Londra sia tutt’altro che facile. I due neo-genitori, dopo la nascita del piccolo Archie, sarebbero costantemente bersagliati e sotto i riflettori dei tabloid britannici. Una situazione che a quanto pare li mette a disagio tanto da spingerli a prendere in considerazione l’idea di trasferirsi negli Stati Uniti.

Ha svelare tutto è stavo il tabloid ‘The Sun’, che svela: “Sembra evidente a tutti che le cose non hanno funzionato per loro a Windsor, quindi potrebbero avere una seconda base in America. Una volta che gli impegni in agenda saranno finiti, non è ancora certo, ma probabilmente andranno negli USA”

