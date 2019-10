Grave lutto per Giulio Berruti: “sono devastato”

Grave lutto per Giulio Berruti: l’attore condivide l’ultima foto con l’amata nonna sui social ed esprime tutto il suo dolore per la perdita.

Gravissimo lutto per Giulio Berruti che, sui social, ha condiviso il proprio dolore ricevendo il sostegno e l’affetto dei fans che lo stanno esortando a reagire nonostante il grandissimo dolore. L’attore, infatti, ha perso la nonna, figura fondamentale per la sua crescita.

Grave lutto per Giulio Berruti, morta la nonna: “non posso esprimere a parole il dolore che provo, sono devastato”

Un dolore grandissimo ha colpito Giulio Berruti che, nelle scorse ore, ha dovuto dire addio all’amatissima nonna. Per salutare la nonna e condividere il proprio dolore con i fans, l’attore ha scelto la foto che vedete qui in alto, l’ultima fatta insieme in cui sorride accanto a quella che resterà per sempre una delle donne più importanti della sua vita. L’unica consolazione, per Berruti, è saperla nuovamente insieme al nonno.

“Questa è l’ultima foto che abbiamo fatto insieme, qualche giorno dopo sono partito per gli Stati Uniti.. mi mancherai tantissimo nonnina mia”, scrive su Instagram l’attore.

Una grande sofferenza per Berruti che non riesce ad esprimere come vorrebbe ciò che sta provando in questo momento: “Non posso esprimere a parole il dolore che provo,sono devastato.

Spero solo tu possa abbracciare finalmente nonno Gino, come facevate un tempo”, scrive ancora.

Infine, prima di dirle definitivamente addio, Giulio ringrazia la nonna per tutte le cose che gli ha insegnato: “Ti sono profondamente grato per il tempo, gli insegnamenti ed i preziosi consigli che hai riservato per me. Sono un uomo fortunato.

Sei stata la nonna migliore del mondo, ti voglio un bene che non finirà mai. Ciao nonna pupy del mio cuore”, conclude ricevendo il cordoglio di amici, colleghi e fan. “Ora è il tuo angelo”, scrive Valeria Marini.

