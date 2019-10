Calendari dell’avvento beauty per il Natale 2019

I più bei calendari dell’avvento a tema bellezza e trucco che non possono mancare in questo Natale 2019 sulla makeup station di una appassionata di bellezza.

Se siete delle ‘makeup addict’ non potete nn acquistare o farvi regalare un calendario dell’avvento a tema bellezza e trucco. Ormai ogni casa cosmetica ne realizza uno e ogni calendario ha i suoi punti di forza. Ad essere accattivante? Senza dubbio il design ed il packaging che ogni anno stupiscono per originalità. Se sei una sognatrice, non puoi scoprire le Principesse Disney e illusioni makeup: bugie beauty nelle favole.

Tutti i più bei calendari dell’avvento beauty in una foto gallery

I calendari dell’Avvento a tema bellezza e trucco sono uno dei ‘must have’ natalizi che le donne amano comprare per se stesse o farsi regalare. Abbiamo selezionato tutti quelli in commercio dai più lussuosi a quelli low cost che potrete acquistare nelle migliori profumerie, eccoli riassunti in una ‘bellissima’ foto gallery!

