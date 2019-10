Scopri quale lezione importante attende i vari segni dello zodiaco entro la fine del 2019.

Mancano poco più di due mesi alla fine di quest’anno e solitamente, almeno a livello astrologico, si tratta di settimane molto importanti e in grado di lasciare grandi insegnamenti a chi è pronto ad accoglierli. Il passaggio da un anno all’altro fa si che si possa portare a termine strade intraprese nei mesi precedenti e che ci si prepari ad aprirne di nuove per quelli che verranno. Si tratta di percorsi solitamente importanti al fine di far crescere e sviluppare l’individuo che grazie a tutto ciò che ha seminato e raccolto può finalmente fare il punto della situazione, imparando a conoscersi meglio e a migliorarsi là dove serve. Purtroppo, a volte, si è così presi dalle proprie cose da non accorgersi quasi dei tanti segnali che arrivano e questo può compromettere l’apprendimento di determinate lezioni che possono essere davvero importanti. Visto che la maggior parte di esse sono spesso legate anche alle stelle, dopo aver visto quali sono le caratteristiche dei nati sotto il segno dello Scorpione e che figlie sono le donne dello zodiaco, oggi scopriremo qual è la lezione che ogni segno zodiacale imparerà entro i prossimi due mesi. Come sempre, controllare anche il profilo del proprio ascendente può essere una marcia in più in grado di far arrivare tutti più preparati al nuovo anno.

Astrologia: la lezione che i vari segni dello zodiaco impareranno entro la fine dell’anno

Ariete – Essere più decisi

Se c’è una cosa che quest’anno ha dato ai nati sotto il segno dell’Ariete, questa è l’importanza della decisione. Attraverso scelte obbligate ed altre che si sono trovati davanti, i nativi del segno hanno potuto appurare come le decisioni motivate da qualcosa di importante possono fare la differenza. Questo percorso, iniziato già dai primi mesi del 2019 sembra non essere ancora finito e nei prossimi mesi potrebbe portare alla resa dei conti dove si troveranno tra il prima ed il dopo, in una posizione nella quale dovranno fare la mossa decisiva. Le stelle, sembrano orientate verso una presa di coscienza in grado di portarli a prendere le loro decisioni con determinazione e con una maggior analisi di se stessi, cosa che li renderà a loro volta più precisi e pronti a cambiare come non hanno mai fato prima d’ora.

Toro – Conoscersi meglio

I nativi del Toro stanno vivendo un anno diverso dagli altri e nel quale sono riusciti ad esplorare più volte i propri stati d’animo. Entro la fine del 2019 saranno finalmente pronti a guardarsi allo specchio con occhi diversi, cogliendo sfumature mai percepite prima di se e imparando a conoscersi a tutto tondo. Si tratterà di un’occasione imperdibile e in grado di cambiarli nel profondo, portandoli a crescere e ad affidarsi con più facilità a se stessi e alla proprie intuizioni. Per fortuna, il percorso fatto sino ad oggi è stato come una scuola in grado di cambiarli e di farli crescere senza troppi ostacoli. Una scuola che continuerà anche nei prossimi mesi, probabilmente arrivando persino al nuovo anno che, se avranno appreso per bene la lezione, affronteranno con maggior consapevolezza e con più voglia di fare.

Gemelli – Aprirsi agli altri

Sebbene siano persone sociali e di compagnia, i nati sotto il segno dei Gemelli sono da sempre restii ad aprirsi del tutto agli altri. La lezione che dovranno imparare entro la fine del 2019 riguarda quindi proprio questo aspetto. Seppur non ancora del tutto convinti, i nativi del segno avranno modo di appurare ancora una volta l’importanza degli altri e la necessità di affidare loro il proprio cuore. In questo lungo anno hanno già avuto la riprova di come mostrare le proprie contraddizioni sia qualcosa di positivo e in grado di entusiasmare chi sta loro intorno, andando a creare più situazioni di unione che di spaccatura. Quanto appreso deve però essere ancora consolidato e per farlo hanno bisogno di intraprendere un vero e proprio atto di fede, in grado di sorprenderli positivamente ancora una volta e di portarli ad un cambiamento importante che si porteranno dentro negli anni a venire.

Cancro – Fare più esperienze possibili

Pigri come pochi altri, i nativi del Cancro amano da sempre la propria comfort zone, disdegnando tutto ciò che è cambiamento e che li porta, di contro, ad allontanarsi dai luoghi che gli sono cari e dai modi di fare che vivono come una dolce abitudine. In questo 2019 ci sono state diverse occasioni in cui hanno potuto appurare di saper vivere benissimo anche reinventandosi totalmente e questa lezione è stata sicuramente la più importante tra quelle che hanno appreso. Manca, però, ancora qualche dettaglio per il quale è necessario sperimentare ancora un po’ al fine di trovare una modalità che sia loro congeniale al 100% e che gli consenta quindi di adagiarsi dove sono senza però precludersi la possibilità di spostarsi e apportare cambiamenti anche importanti nell’arco di poco tempo.

Leone – Aprirsi alla fantasia

I nati sotto il segno del Leone sono così bisognosi di apparire che non fanno altro che vincolarsi a tutto ciò che viene visto e commentato da altri. Questo fa si che con il tempo si trovino a perdere quel contatto speciale che ogni individuo dovrebbe mantenere con se stesso e sopratutto con la parte infantile di se. Un aspetto che nel 2019 sono riusciti a capire, pur restando ancora troppo ancorati all’apparenza. Per potersi avviare senza strascichi verso il 2020 è necessario che sviluppino al meglio quanto appreso, accettando la loro parte bambina e imparando a vedere le cose con più fantasia. Ciò li aiuterà ad empatizzare maggiormente con gli altri e a risultare persino più gradevoli, portandoli un gradino più su nel loro personale percorso di evoluzione.

Vergine – L’importanza della famiglia

Sebbene siano persone molto legate alle loro radici, i nativi della Vergine hanno sempre qualcosa da farsi perdonare quando si parla degli altri. Il loro atteggiamento iper critico e la rigidità con la quale affrontano la vita, sembrano infatti remare contro la possibilità di instaurare rapporti speciali. Si tratta di un aspetto sul quale si sono trovati a lavorare ben più di una volta ma che ha ancora bisogno di essere affinato ed esplorato fino in fondo. Per questo motivo, entro la fine dell’anno, avranno ancora modo di imbattersi in situazioni che gli mostreranno come gli affetti siano indispensabili per vivere al meglio e ciò comprende ovviamente anche un lavoro sul proprio modo di rapportarsi con gli altri che, se migliorato, gli consentirà di capire e farsi capire di più, portando finalmente ad una distensione all’interno del nucleo familiare che sarà piacevole prima di tutti.

