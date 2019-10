Maria De Filippi si racconta ai microfoni del settimanale Vero e svela: “ho avuto paura per il responso di una visita cardiologica”.

Maria De Filippi si racconta in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Vero, ha confessato la paura di sottoporsi ai controlli medici per il timore di ricevere un responso negativo.

Maria De Filippi; “ho fatto una visita cardiologica e ho avuto paura del responso”

La De Filippi sempre regina della televisione italiana, in attesa di tornare in tv con la nuova edizione di C’è posta per te che andrà in onda dall’11 gennaio, è attualmente impegnata con Tu sì que vales 2019 dove ricopre il ruolo di giurata insieme a Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti. Nonostante i mille impegni che non le hanno impedito di fare una sorpresa ad Emma Marrone, Maria De Filippi si è anche sottoposta a dei controlli medici.

“Ho fatto la visita cardiologica…Non nego di aver avuto paura come tutti quelli che decidono di farsi visitare per il timore di un responso negativo…Alla fine, però, quella paura la vinci…”, ha spiegato la conduttrice al settimanale Vero. Fortunatamente, tutto è andato benissimo, ma Maria parla di quanto sia importante la prevenzione per tutti i problemi di salute.

“E’ assolutamente importante, soprattutto se ci si rivolge a un target giovane e se i testimonial sono ragazzi come loro…”, ha aggiunto la conduttrice.

La De Filippi ha anche svelato il segreto della sua forma fisica. Per mantenersi in forma, infatti, non solo gioca a tennis, sport che ama molto, ma si allena regolarmente anche in palestra. “Cerco di fare molta ginnastica e giocare a tennis ogni volta che posso…”, ha aggiunto la conduttrice che ha un fisico davvero invidiabile e in ottima forma.

