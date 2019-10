Scopri quali sono i segni zodiacali che in amore se la prendono per ogni piccola cosa.

Fonte Istock photo

Quando si è innamorati, ogni cosa assume un importanza diversa dal solito e può succedere che per certi aspetti si cambi modo di vedere le cose. Così, accade che persone normalmente poco sentimentali si scoprano improvvisamente romantiche mentre altre si sentano più insicure che mai anche se fino al giorno prima erano del tutto diverse. Ciò accade perché spesso, l’innamoramento va a toccare punti sconosciuti, dando vita ad emozioni mai sperimentate e portando chi le prova a cambiare. Una persona che ad esempio è serena su tutto, quando ama può scoprirsi improvvisamente spaventata all’idea di perdere la persona amata e, allo stesso modo, chi fino al giorno prima amava la libertà assoluta può sentire il desiderio di sentirsi parte di un piccolo mondo pur di stare con la persona amata. Ovviamente i modi di essere e di cambiare sono tanti e vari e dipendono in parte dai caratteri e dai vissuti delle persone coinvolte e in parte dall’influenza che le stelle hanno su di loro. Oggi, quindi, dopo aver visto in che rapporti sono i nativi dello Scorpione con gli altri segni zodiacali e che tipo di mamme sono le donne dello zodiaco, scopriremo quali sono i segni zodiacali che, da innamorati, se la prendono per ogni cosa. Trattandosi di emozioni e sentimenti, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente del segno che si vuole controllare.

Astrologia: i segni zodiacali che in amore se la prendono per ogni cosa e quelli che sono del tutto rilassati

Fonte Istock photo

Ariete – Quelli che non se la prendono se non per qualche istante

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone focose ma che amano vivere con leggerezza. Ciò si riflette anche in amore, tanto che anche se sono più coinvolti che mai, riescono a razionalizzare ogni cosa, vivendo in modo spensierato il rapporto. Certo, se il partner fa o dice qualcosa che li urta tendono ad andare su tutte le furie ma questo è un modo di fare che li caratterizza e che di solito tende a montare per qualche secondo, scaricandosi subito dopo. Chi sta con loro, quindi, non dovrà preoccuparsi di camminare sulle spine perché non è facile urtarne la sensibilità. Al massimo si può correre il rischio di discutere animatamente ma dopo poco li si vedrà pensare a tutt’altro e tornare più sereni che mai.

Fonte Istock photo

Toro – Quelli che se la prendono abbastanza

I nativi del Toro sono molto sensibili e questo aspetto li rende abbastanza suscettibili in amore. Si può dire che più amano qualcuno e più sono in grado di prendersela anche per delle sciocchezze e ciò avviene semplicemente perché quando amano basta poco per ferirli. Sapere di non piacere al 100% o sentirsi incompresi quando si tratta del partner è qualcosa che può renderli davvero tristi portandoli a sentirsi persino frustrati. Per questo motivo, avere a che fare con loro è sempre una questione delicata nella quale occorre muoversi con cautela al fine di non ferirli senza motivo. Tutto ciò soprattutto perché, quando si sentono punti sul vivo o colpiti là dove sono più fragile la loro prima reazione è di difesa e questo potrebbe instaurare conflitti difficili da risolvere.

Fonte Istock photo

Gemelli – Quelli che a volte se la prendono e altre lasciano correre

Capire i nati sotto il segno dei Gemelli è decisamente difficile, soprattutto se si pensa che sono persone duali e che pertanto non è detto che rispondano sempre allo stesso modo a determinati stimoli. Se si tratta di amore, poi, il loro umore tende a dare di matto, rendendoli ancora più instabili. Per questo motivo predire se qualcosa sarà accolta bene o nel peggiore dei modi è un azzardo che nessuno potrebbe mai fare. Si può solo scegliere di vivere la cosa con naturalezza cercando di capirli poco alla volta e di prevedere da piccoli segni le loro possibili reazioni. In questo modo, da entrambe le parti, si vivrà sicuramente meglio e maggiormente in armonia.

Fonte Istock photo

Cancro – Quelli che se la prendono per ogni più piccola cosa

Chi vive una storia d’amore con i nativi del Cancro, da questo punto di vista, casca sicuramente male. I nati sotto questo segno sono infatti notoriamente permalosi con tutti e, in amore, diventano altamente suscettibili. Iper sensibili tendono a vivere come un attacco personale ogni parola che non gli va a genio. La stessa cosa vale ovviamente per i gesti o per quelli che non ci sono e che a loro arrivano come mancanze. Accontentarli può essere davvero difficile, specie se quando mettono il broncio non ci si prodiga nel cercare di capirli e di risolvere eventuali conflitti. Non farlo, infatti, può portare a scoppi di ira difficili da riprendere. Non c’è da prendersela troppo, però, perché quando agiscono così è solo perché si sentono insicuri e più bisognosi d’amore.

Fonte istock photo

Leone – Quelli che sono piuttosto rilassati

È difficile che i nati sotto il segno del Leone se la prendano per cose di poco conto. Sempre concentrati su impegni e problemi relativi al lavoro, tendono a minimizzare ciò che può essere ridotto in modo da non doverci perdere il sonno. Se qualcosa nel partner non gli va, quindi, la loro reazione è quella di spiegarsi subito in modo da chiarire la situazione. Quando ciò non si verifica allora può capitare che se la prendano e che con il tempo, o meglio alla prima occasione, si lancino in una ramanzina spesso simile ad una crisi di nervi. Per fortuna, sono situazioni piuttosto rare ed è molto più facile vederli sorridere delle piccole incomprensioni, pronti più che mai a rilassarsi e a godersi la vita.

Fonte Istock photo

Vergine – Quelli che se la prendono molto spesso

I nativi della Vergine sono spesso insoddisfatti e sempre pronti a vedere il lato negativo di ogni cosa. Ciò li porta a fare lo stesso anche con il partner, spingendoli a notarne ogni più piccolo difetto. È più che logico che con una simile partenza, prendersela anche per le piccole cose sia per loro più che normale. Chi vive con loro una storia d’amore dovrà quindi rassegnarsi al fatto che le loro prese di posizione saranno frequenti così come le offese per cose di poco conto e sulle quali chiunque (ma non loro) passerebbe oltre. Per fortuna, sanno ravvedersi piuttosto in fretta e anche se non sono propensi a chiedere scusa, trovano sempre un modo per farsi perdonare.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Clicca su successivo