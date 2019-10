Il nostro corpo fa 10 cose comuni che non tutti conoscono

Il nostro corpo esegue delle azioni comuni ma non tutti sanno perchè accade, forse sono dei meccanismi di difesa? Scopriamolo insieme.

Sbadigliare

Conosciamo il nostro corpo? Il corpo umano esegue quotidianamente delle cose comuni che il più delle volte non siamo a conoscenza. Inoltre non sempre siamo in grado di rispondere a determinati stimoli e non tutti rispondono allo stesso modo, anche se in alcuni casi può essere uguale per tutti.

Il corpo umano ha creato dei veri e propri meccanismi di difesa, quando viene attaccato dall’esterno, ma non solo da parte dei virus o batteri, ma anche da diversi fattori, i quali possono danneggiare il nostro corpo. La maggior parte li conosciamo, sono risposte talmente comuni che spesso ignoriamo il loro fine.

Noi di CheDonna.it vi elenchiamo le 10 cose comuni che fa il nostro organismo e che non tutti sono a conoscenza.

Ecco le 10 cose che fa il tuo corpo

1- Il singhiozzo

In medicina viene definito Flutter Diafframmatico Sincriono (FDS), ed è causato da una contrazione involontaria e ripetuta dal diaframma. Ci sono diversi motivi per cui il corpo risponde con il singhiozzo ecco alcuni:

quando si fa un pasto molto abbondante

calo di pressione

periodo di forte stress

ansia

quando si mangia velocemente

calo di ossigeno nel sangue

si ingerisce troppo aria: accade quando si mastica il chewing-gum.

In questo caso si va ad irritare il nervo frenico e si emette il suono del singhiozzo, se si dovesse protrarre a lungo è fondamentale chiedere consiglio al proprio medico.

2- Lo sbadiglio

Qualcuno di voi sa perchè si sbadiglia? La risposta non l’ immaginate, perchè è un modo per far ossigenare il cervello e lo fa raffreddare dopo un duro lavoro. Come tutti ben saprete, la respirazione avviene automaticamente, il nostro corpo decodifica ogni nostra emozione per poi agire di conseguenza. Quando si sbadiglia, l’organismo sta cercando di ottenere più ossigeno per mantenere l’attenzione o di completare delle funzioni per il nostro corpo come la digestione.

3-Lo starnuto

E’ un atto riflesso respiratorio, che consiste in una violenta emissione d’aria dai polmoni, viene causato dall’irritazione dei seni nasali. In questo modo, si possono eliminare tutto ciò che non abbiamo bisogno nel nostro corpo come:

microbi

polvere

allergeni

irritanti

4- La pelle d’oca

La pelle d’oca o cute anserina, consiste nella transitoria comparsa di piccoli rilievi cutanei ravvicinati tra loro, si formano per la contrazione riflessa, quindi involontaria, dei muscoli erettori del pelo. Si chiama pelle d’oca perchè si riferisce al tipico aspetto assunto dalla pelle nel momento in cui si verifica la piloerezione. Infatti, ricorda quello della pelle di un’oca spennata.

Il nostro corpo presenta la pelle d’oca in seguito:

colpo di freddo improvviso

fattori emozionali.

Quando si verifica la pelle d’oca , si chiudono i pori della pelle, e di conseguenza si ha una perdita di calore corporeo.

5- La pelle rugosa

Vi siete mai chieste come mai la pelle resta rugosa dopo che è rimasta immersa in acqua per molto tempo?

La pelle mostra un meccanismo di difesa che ci permette di avere più presa sugli oggetti, anche quando siamo bagnati, quindi questo va ad aumentare l’aderenza propria, come se fosse un pneumatico sulla strada. Alla pelle non accade nulla ma al nostro sistema nervoso si, in quanto riduce la grandezza dei vasi sanguini.

6- Le lacrime

Con le lacrime si va ad eliminare qualsiasi fattore irritante per l’occhio, ma non serve solo a ciò. Le lacrime servono anche come meccanismo di difesa per sfogare sofferenze o gioie emotive.

7-Spasmi ipnici

Gli spasmi ipnici, sono dei movimenti involontari dei muscoli, che si verificano quando ci stiamo per addormentare o per svegliare. La sensazione che si prova è quella di cadere nel vuoto. Quando siamo nella fase del dormiveglia, il cervello manda dei comandi all’organismo per l’interruzione dei segnali sensoriali. In alcuni casi si ha sorta di ”cortocircuito”e in questa fase, si provoca uno spasmo muscolare, che viene interpretato dal nostro cervello come una caduta nel vuoto.

8- Stiracchiarsi

Lo stiracchiarsi lo facciamo quando il nostro corpo si deve preparare eventuali sforzi fisici.

9- Perdita di memoria La perdita di memoria è la risposta di difesa da parte del nostro organismo quando vuole rimuovere degli episodi che ci provano dolore. Possiamo dire che il nostro organismo è uno scudo che ci protegge. 10-Palpebra tremolante La palpebra tremolante si verifica per diversi motivi: stress

mancanza di sonno

disidratazione

eccesso di consumo di alcool o caffè.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche: