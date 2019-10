X Factor: Mika ha sorpreso tutto rivolgendo uno strano messaggio ai giudici.

Ieri sera ad X Factor, Mika ha spiazzato tutti. Dopo la sua esibizione e i saluti di rito con Cattelan, l’artista libanese ha rivolto un consiglio ai giudici, dicendo loro di non ascoltare ne vocine nelle orecchie e di parlare seguendo il cuore. Il commento ha spiazzato tutti, gelando Cattelan. Sul web in molti hanno iniziato a parlare della cosa, cercando di capire il vero significato di quelle parole. Per alcuni, i giudici sarebbero influenzati nelle scelte dalla regia.

Per saperne di più guarda il video e clicca qui → X Factor, Mika spiazza tutti: “Non ascoltate quei…”

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI