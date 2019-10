Test psicologico: cosa hai visto prima? la barca o il coccodrillo?

Per comprendere alcuni dei nostri comportamenti, è essenziale analizzare il nostro inconscio. In questo test psicologico, la prima cosa che vedi ti aiuta a conoscere meglio la tua vera personalità

Nella sua etimologia, il termine subconscio significa “sotto coscienza”. A differenza del conscio, il subconscio percepisce e interpreta i dati esterni in modo autonomo. Pertanto, non fa appello alla mente logica. Molte scelte e automatismi di ognuno di noi sono emanate da questa parte del cervello. Questo test psicologico analizza questa parte discreta della tua personalità per aiutarti a conoscerti meglio.

Cosa vedi per primo? Ecco una serie di test visivi che ti sorprenderanno

Le decisioni che prendiamo d’impulso senza riflettere ci permettono di intravedere il nostro subconscio. Quest’ultimo determina le nostre credenze intrinseche, i riflessi e il funzionamento del cervello.Osserva le immagini che seguono, non le analizzarle, cerca semplicemente di individuare ciò che la tua mente percepisce per prima e scopri cosa rivela della tua personalità.

Prima immagine, cosa hai visto per prima?



La barca:

Se hai visto la barca per prima, significa che sei perspicace e che sei abituato a pensare attentamente prima di prendere una decisione. In realtà, sei un perfezionista e hai molta paura di sbagliare e di non raggiungere i tuoi obiettivi. Inoltre, non ti fidi di te stesso e temi il giudizio degli altri.

Il coccodrillo:

Se è il coccodrillo che hai visto per primo, significa che preferisci non soffermarti su alcuni dettagli. In effetti, la tua leggerezza mentale ti rende una persona piacevole con cui vivere, che cerca una certa armonia nella sua vita. Diplomatico, non ti piacciono le situazioni di conflitto e preferisci preservare un clima calmo e sereno con gli altri.

Seconda immagine: cosa vedi per primo?

Il vecchio:

Se il tuo inconscio ha scelto di percepire per primo il vecchio, mostra che hai un buon cuore. In effetti, sei empatico e mostri una grande generosità verso gli altri. Inoltre, ti piace ascoltare e consigliare i tuoi cari quando affrontano situazioni difficili.

La donna:

Se è la donna che hai visto per prima, significa che sei molto intuitivo. Hai un sesto senso altamente sviluppato che ti consente di percepire le intenzioni degli altri ed esprimere giudizi ponderati.

Terza immagine: cosa vedi per primo?

I volti:

Se hai notato per la prima volta i volti sull’immagine, è perché sei estroverso. Ami le interazioni sociali e sei profondamente felice quando sei ben accompagnato. Sei socievole e sai come diffondere la gioia intorno a te.

Il candeliere:

Se è il candeliere che hai percepito per primo, è che sei introverso e generalmente preferisci essere solo. In realtà, non ti senti a tuo agio in pubblico e scappi da feste mondane. Inoltre, sei sincero e hai una cerchia abbastanza piccola di amici con cui hai piena fiducia.

Quarta immagine:cosa vedi per primo?

La macchina:

Se hai visto l’auto per prima, significa che sei molto indipendente e puoi prendere decisioni senza l’influenza degli altri. Inoltre, sei curioso e non hai paura di indulgere in nuove esperienze per arricchire la tua mente.

La lettera A:

Se la prima cosa che hai visto è la lettera A, è perché hai una mente analitica molto sviluppata. In effetti, puoi percepire cose che gli altri non vedono necessariamente.

L’uomo con il binocolo:

Hai visto per primo l’uomo col binocolo? Sappi che questo rivela che sei molto ambizioso. Di conseguenza, hai grandi obiettivi nella vita e fai tutto il possibile per raggiungerli.

Quinta immagine: cosa vedi per primo?

Una persona del sesso opposto:

Sei una donna e hai visto un uomo? O al contrario, sei un uomo e hai visto una donna? In entrambi i casi, ciò significa che hai molti desideri sessuali che vorresti soddisfare con una persona del sesso opposto. In effetti, questa immagine riflette la sensualità e i caldi abbracci tra due amanti.

Una persona del tuo stesso sesso

Se hai visto una persona dello stesso sesso, rivela che hai dei desideri nascosti ad alcuni membri della tua famiglia. Non esterni le tue inclinazioni sessuali e questo può essere fonte di frustrazione ogni giorno.

