Meteo: Ecco quando arriveranno le prime giornate fredde

Il freddo tarda ancora ad arrivare? Ecco la data prevista dai meteorologi

È indubbiamente un autunno strano quello che stiamo vivendo. Un autunno incerto e caratterizzato dalle tante differenze che coinvolgono l’Italia intera dal Nord al Sud. Le giornate sembrano infatti alternarsi tra assolate e cariche di pioggia e di certo non aiuta sapere che mentre al Nord c’è l’allerta meteo, il Sud vede ancora gran parte della popolazione intenta a prendere il sole.

C’è un particolare in comune, però, che sembra riguardare tutta la penisola e si tratta del clima ancora piuttosto mite che sembra caratterizzarla. Al di là di qualche giornata in cui si è pensato erroneamente che il freddo fosse ormai giunto, le giornate sembrano infatti resistere e sia con il sole che con la pioggia regalano un clima tutto sommato piuttosto mite, tanto che sono in pochi ad aver tirato fuori il guardaroba invernale. A quando, quindi, i primi freddi? Ecco cosa ci aspetta con il meteo di oggi ma soprattutto nei prossimi giorni.

Meteo: ecco quando arriveranno le prime giornate con un clima prettamente invernale

Come riportato da ilmeteo.it, i prossimi giorni sembrano promettere ancora un clima piuttosto mite su tutta Italia. Al di là delle piogge che si alterneranno un po’ per tutta la penisola, le temperature resteranno piuttosto ferme almeno fino alla fine del mese di Ottobre.

Intorno al 30 e al 31, infatti, è previsto l’arrivo di venti provenienti dal Polo Nord o da alcune zone della Russia. Venti in grado, insieme ad un generale mal tempo, di far calare le temperature almeno intorno ai 12 gradi portando così ad un repentino cambio climatico.

Il freddo da quel momento in poi potrebbe farsi addirittura più forte di quello a cui siamo abituati in questo periodo dell’anno, portando così ad un mese di Novembre dai tratti tipicamente invernali e dalle giornate sempre più fredde e rigide.

Ovviamente, vista la facilità con cui cambia il clima e i giorni che mancano ancora alla fine del mese, il cambio climatico non è ancora certo al cento per cento, il consiglio, però, è quello di iniziare a tirar fuori qualche maglione o capo più pesante perché di qui a breve potrebbe servire.

