Mara Venier ha deciso di ospitare ancora una volta, dopo la storica intervista dell’anno scorso, la showgirl Pamela Prati.

Mara Venier è pronta ad ospitare ancora una volta Pamela Prati a Domenica In. La showgirl ritornerà negli studi di Rai 1 per raccontare la sua versione dei fatti sulla storia d’amore con Mark Caltagirone, che ricordiamo non essere mai esistito, ma non solo.

Pamela promette scottanti rivelazioni che permetterebbero di chiudere, in maniera definitiva si spera, la soap che ha appassionato tutti gli italiani.

Mara Venier: Pamela Prati ritorna ospite a Domenica In

Mara Venier, dopo aver ospitato una prima volta Pamela Prati nel suo show domenicale, aveva scelto di non ripetere l’ospitata dopo il caso mediatico legato al personaggio di Mark Caltagirone, nonostante la showgirl le avesse chiesto più volte la possibilità di ritornare sul piccolo schermo a raccontare, l’ennesima, versione dei fatti. Ma questa volta, dopo lo scontro con Roberto D’Agostino, Pamela Prati ritorna a Domenica In.

A dare la notizia, per non cambiare nulla della tradizione legata a Mark Caltagirone, è stato il portale web Dagospia. Dove non solo ha annunciato il ritorno da Mara Venier, ma anche rivelato che la showgirl vuole finalmente chiudere il cerchio, raccontando un’inedita confessione che cambierà per sempre le sorti di questa vicenda che tanto ha appassionato gli italiani.

Le ex migliori amiche della showgirl, almeno per il momento, hanno preferito non commentare l’ospitata a Domenica In. Anche se una delle due agenti ha rivelato di aver concluso una sua recente storia. Eliana Michelazzo è tornata single. Se la sua storia virtuale era durata anni, quella nel mondo reale è durata poco più di qualche mese.

Sicuramente questa nuova confessione, più che essere una conclusione, sarà un nuovo inizio della faccenda. Visto che sicuramente le altre due protagoniste della storia, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo vorranno nuovamente replicare. Che per loro, invece di Domenica In, ci siano gli studi di Live Non è la d’Urso?

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo e le loro vite private CLICCA QUI!

Leggi anche:

Francesco Renga ospite a Domenica In: l’aneddoto su Ambra Angiolini

Mara Venier spiazza Elena Santarelli: “Devo chiarire una cosa”

Carlo Conti piange a Domenica In: il ricordo della mamma scomparsa