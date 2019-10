Allarme tra gli utilizzatori di Instagram e in particolare dei filtri che rendono perfetti! I vertici del social infatti, hanno deciso di rimuovere tutti i filtri che promuovono la chirurgia estetica.

Instagram rimuoverà dalla sua applicazione tutti i filtri che possano promuovere la chirurgia estetica. Tutti quelle funzioni in grado di modificare l’immagine in modo capillare, ritoccando i naturali lineamenti del viso.

Una decisione che fa discutere ma che alla base avrà di certo motivazioni molto serie. La selfie dismorfia ad oggi infatti sembra avere un impatto psicologico molto importante.

Instagram rimuoverà dall’app tutti i filtri che promuovono la chirurgia estetica

L’accettazione di se stessi oggi passa, incredibilmente, anche attraverso i social ed in particolare quelli come Instagram che fanno dell’immagine il loro motivo portante. La creazione di filtri è una delle possibilità che l’app offre e negli ultimi tempi, quelli che riescono a plasmare e cambiare i lineamenti del viso sono letterlalmente ‘esplose’ creando una vera e propria dipendenza da parte degli utilizzatori. Dopo aver deciso di eliminare i like, ecco sparire anche alcuni filtri in particolare.

Filtri come ‘Plastica’ o come ‘Fix me’ riescono a mostrare come sarebbe il volto di una persona dopo un intervento di chirurgia plastica e addirittura segnare sul viso i segni fatti dai chirurghi prima di un intervento estetico. Insomma, una realtà virtuale che sembra porti a conseguenze da non sottovalutare e che ha spinto gli sviluppatori dell’app a rimuovere questa tipologia di filtri, quelli legati alla chirurgia estetica e di non accettarne di nuovi. Un passo verso la consapevolezza davvero doveroso, in un mondo che spinge le persone verso una perfezione estetica davvero irraggiungibile.

->>>LEGGI ANCHE:

TikTok, il social network che ha conquistato i vip: ecco come funziona

Coppia: 5 consigli per limitare l’impatto dei social network

10 errori da evitare assolutamente sui social network

Dipendenza dai social: quali sono i segnali e come uscirne

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI