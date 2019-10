Heather Parisi racconta il suo dramma, clamorosa confessione a ‘Verissimo’

Tra gli ospiti della settima puntata di ‘Verissimo’ ci sarà anche Heather Parisi. La showgirl italoamericana svelerà dolorosi retroscena del passato.

Heather Parisi sarà una degli ospiti nel,a settima puntata di ‘Verissimo‘, in programma il 26 ottobre. E le confessioni della showgirl, che negli anni ’80 e ’90 ha scritto pagine importanti nella televisione italiana, saranno clamorose ma anche molto dolorose.

Quando viveva ancora in Italia, infatti, ha sofferto molto e adesso lo ha raccontato a Silvia Toffanin, All’epoca della sua esplosione negli show del sabato sera su Rai 1 viveva a Milano ed era la prima ballerina di ‘Fantastico 4’ con Gigi Proietti. Ma non tutto funzionava come doveva. “Ho sofferto di bulimia. Ero talmente infelice della mia vita privata che mangiavo di tutto e poi vomitavo l’anima”. In pratica la Parisi, che è sempre stata snella, era arrivata a pesare soltanto 43 chili. Ogni volta che la accusavano di essere troppo magra, si rimetteva a mangiare ma tanto poi vomitava tutto.

Il male peggiore è che nessuno le ha dato una mano: “Avevo accanto delle persone terribili che mi hanno portato a prendere decisioni sbagliate. Grazie a mio marito Umberto Maria, senza medicinali e senza terapie mentali, poco alla volta ne sono uscita”.

Con lui ha messo su anche famiglia e oggi è felicemente mamma di quatto figli. Ci sono Rebecca Jewel, nata nel 1994, e Jacqueline Luna, venuta al mondo nel 2000, ma anche i due gemelli

Elizabeth e Dylan che ha partorito quando aveva 50 anni.

Heather Parisi, Pippo Baudo e Lorella Cuccarini: tutta la verità

Ma l’incontro di Silvia Toffanin con Heather Parisi ha riservato anche altre sorprese. Tutti pensano infatti che la ballerina italo-americana debba il suo successo a Pippo Baudo, il primo a credere nelle sue potenzialità. Invece non è proprio così: “In realtà la mia fortuna sono stati il mio talento e la gavetta che ho fatto. Secondo me, senza la gavetta e il sacrificio non vai da nessuna parte”, ha risposto a Verisssimo.

Non poteva mancare però un chiarimento definitivo sulla sua rivalità con Lorella Cuccarini. Di recente le due si sono attaccate pesantemente via social. Heather non ha nessuna voglia di fare pace a tutti i costi: “Non abbiamo mai litigato. Dietro le quinte del programma ‘Nemica Amatissima’ non l’ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stato molto strano.

Quella è stata un’esperienza che potevamo vivere in un altro modo. Lei non è niente per me. Provo indifferenza. Non fa parte della mia vita”.

Quella che è stata ‘la più amata degli italiani’ in passato avrà voglia di replicare un’ultima volta?