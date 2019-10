Cucina sana: hamburger di patate senza uova -VIDEO

Se cercate un’idea per preparare un secondo piatto leggero, sano e soprattutto gustoso, non perdete la ricetta degli hamburger di patate senza uova. Una ricetta che conquisterà il palato di tutta la famiglia.

Un piatto davvero unico e molto gustoso. Gli hamburger di patate, potranno essere preparati in modo semplice e veloce ma piaceranno di certo a tutti. Ideale per chi segue una dieta vegetariana ma non vegana, visto che contengono come ingrediente del formaggio.

Scopriamo insieme tutti i passaggi per preparare gli hamburger di patate senza uova. Un secondo piatto croccante e soprattutto diverso. Scopri come preparare degli hamburger vegetariani di spinaci!

Come preparare gli hamburger di patate, il video tutorial

Per preparare gli hamburger di patate, avrete bisogno di:

1 chilo di patate

100 grammi di formaggio spalmabile

30 grammi di grana grattugiato

sale quanto basta

pepe quanto basta

noce moscata quanto basta

1 cucchiaio di aglio in polvere

1 cucchiaio di trito di rosmarino

25 grammi di maizena

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

1cucchiaino di paprica dolce

Dopo aver lavato e sbucciato le patate farle bollire in acqua abbondante salata. Fatele lessare per circa 10 minuti. Scolare le patate e metterle in una terrina. Dopo averle schiacciate aromatizzate l’impasto con formaggi e spezie, aggiungendo sempre l’amido di mais per rendere l’impasto più compatto.

Con l’aiuto di uno stampo ad anello, formare tanti hamburger posizionati su una teglia foderata con carta da forno. Aggiungere dell’olio sugli hamburger e cuocere a 200°C per circa 25 minuti fino a quando saranno ben dorati.

->>LEGGI ANCHE:

Pasta e ceci leggera, ricetta vegetariana

Torta morbida all’arancia senza lattosio

Gamberoni e Bacon: la ricetta afrodisiaca – VIDEO

Torta al cioccolato, caffè e peperoncino: ricetta afrodisiaca-VIDEO

Farinata di ceci: la ricetta originale ligure da fare in casa senza riposo

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI