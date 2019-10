Il cambiamento di Samantha De Grenet su Instagram – VIDEO

Il cambiamento di Samantha De Grenet postato su Instagram dopo l’intervento: “Non si può sempre far finta di essere wonderwoman” – VIDEO

La showgirl Samantha De Grenet ha postato su Instagram, tramite una sua foto privata, il cambiamento avvenuto dopo l’intervento di rimozione dei nei.

Samantha De Grenet in un post su Instagram ha così dichiarato: “Rappresenta nel mio animo, nella mia coscienza un “passaggio”… non si può sempre far finta di essere wonderwoman…” Scopri il resto nel video

