Astrologia: in che rapporto è lo Scorpione con gli altri segni dello zodiaco

Scopri in che rapporto sono i nativi dello Scorpione con gli altri segni dello zodiaco.

Andare d’accordo con gli altri non è una cosa così semplice e spesso è davvero difficile prevedere come si evolveranno i rapporti e quali saranno le persone con le quali si andrà maggiormente d’accordo e quelle con le quali, invece, non si riuscirà ad instaurare alcunché. L’affinità tra persone è qualcosa di estremamente delicato che può dipendere dal carattere, dal modo di porsi, dalle esperienze vissute ma anche da quella che viene normalmente definita come simpatia a pelle o che in altri casi può mostrarsi come antipatia. Quel che è sicuro è che alla base c’è una certa influenza da parte delle stelle che fa si che alcuni segni zodiacali siano più compatibili che con altri e ciò può avvenire in diversi ambiti come quello lavorativo, amicale o sentimentale.

Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono le caratteristiche dei nati sotto il segno dello Scorpione e che tipo di mamme sono le donne dello zodiaco, scopriremo in che rapporti sono i nati dello Scorpione (segno del mese) con gli altri segni dello zodiaco. Visto che si tratta di relazioni, in consiglio per avere un riscontro il più preciso possibile è quello di controllare anche i profili degli ascendenti per comprendere in modo più profondo le eventuali affinità con gli altri segni.

Oroscopo: i nativi dello Scorpione e il rapporto che hanno con gli altri segni zodiacali

Scorpione – Ariete

Scorpione e Ariete sono due segni simili per certi versi ma differenti per obiettivi e sfumature caratteriali. Entrambi passionali e focosi, possono finire con lo scontrarsi più facilmente di quanto si pensi e questo sebbene potenzialmente abbiano le caratteristiche per fare molto insieme. In amicizia sembrano guardare verso un orizzonte comune ma la verità è che vedono colori diversi che nel loro rapporto faranno sempre la differenza. Entrambi legati al concetto di amicizia non si troveranno mai sulla stessa linea perché i nativi dello Scorpione hanno un’ideale così alto che quelli dell’Ariete non riescono a raggiungerli. Ciò nonostante, se si impegnano possono creare un rapporto dinamico, sicuramente mai noioso e in grado di tirar fuori il meglio di entrambi.

Sul lavoro le cose sono un po’ diverse perché riescono a collaborare in sinergia, ottenendo discreti successi proprio per via di ciò che hanno in comune e delle differenze che li portano ad intervenire in punti diversi dei progetti che condividono.

Quanto all’amore, le differenze già emerse possono essere fonte di scontri anche accesi ma al contempo fautrici di un rapporto passionale e sempre vivo, cosa importante per entrambi i segni che tengono molto alla qualità di un rapporto in grado di rinnovarsi costantemente. Anche in questo caso, una volta trovato l’equilibrio possono dar vita ad un duo in grado di funzionare.

Scorpione – Toro

Scorpione e Toro sono segni che possono andare particolarmente d’accordo e che se alla base c’è un’amicizia sincera possono completarsi a vicenda, andando a sopperire le lacune dell’altro in un lavoro di squadra ben articolato. Come amici funzionano abbastanza bene, a patto di saper tollerare le differenze di base e di non giudicarsi a vicenda. Perfetti nel lavoro di squadra possono portare avanti amicizie praticamente eterne se ce la mettono tutta.

Sul lavoro, le cose possono andare diversamente e spesso giocano un ruolo importante le situazioni nelle quali si vengono a trovare. Se da un lato possono arrivare facilmente allo scontro, dall’altro sanno anche come cooperare in piena tranquillità, muovendosi quasi automaticamente e senza dover per forza pianificare ogni cosa.

Per quanto riguarda l’amore, invece, questi due segni si trovano nei punti opposti dello zodiaco e ciò, se da un lato comporta una profonda compatibilità, dall’altro è spesso causa di scontri perché entrambi sono così diversi da far fatica nel trovare un punto di incontro e anche quando ci riescono i momenti di tensione non passano. Ciò nonostante l’attrazione tra loro può essere molto forte così come può essere ottima la forza e la determinazione che riescono a tirar fuori nei momenti più difficili.

Scorpione – Gemelli

Questi due segni dello zodiaco, sebbene profondamente diversi, tendono ad avere qualità che all’altro mancano o che ritengono di voler avere. Per questo motivo, il più delle volte, tendono ad ammirarsi a vicenda e ad andare piuttosto d’accordo, specie se si tratta di divertirsi insieme. Entrambi leali, lo sono in modo diverso. I nati sotto il segno dello Scorpione tenderanno infatti ad essere più precisi e “fissati” dei Gemelli che invece tendono a prendere le cose un po’ come vengono. Quel che è certo è che insieme non corrono il rischio di annoiarsi, cosa che in entrambi casi è spesso causa di problemi nelle relazioni interpersonali.

Sul lavoro, se trovano la giusta sinergia e riescono a dividersi i ruoli in modo equo, possono fare molto e lavorare in armonia dimostrando persino un certo equilibrio, tale da portarli al successo.

In amore, invece, le differenze che li contraddistinguano tendono a farsi notare con maggior forza, portando ad accese discussioni e a problemi a volte difficili da risolvere. Un vero peccato se si pensa che insieme questi due segni possono arrivare a molto e che basta un po’ di impegno da entrambe le parti per riuscire a smussare gli angoli e trovare un equilibrio in grado di farli progredire in coppia. Un obiettivo che solo se motivati da un grande sentimento sapranno raggiungere.

Scorpione – Cancro

Scorpione e Cancro sono due segni che hanno molti aspetti in comune, sopratutto se si parla di valori. L’amicizia tra loro è dunque un bene prezioso e in grado di funzionare alla grande. Entrambi estremamente leali, sanno come trovare facilmente dei punti di incontro, concentrandosi sulla famiglia e sui sentimenti che sono poi le cose alle quali tengono di più. Allo stesso modo sanno completarsi a vicenda dando vita ad un duo in costante evoluzione. L’unico problema è la testardaggine che contraddistingue entrambi e che in caso di scontri può portarli a liti senza una fine ed in grado di mutare gli equilibri tra loro.

Per lo stesso motivo, una collaborazione lavorativa può risultare un po’ traballante e non sempre idonea, specie per via della pigrizia dei nativi del Cancro che si scontra con la mania di precisione dei nati sotto il segno dello Scorpione.

Infine, per quanto riguarda l’amore, questi due segni sembrano fatti per stare insieme. Entrambi sanno come accendere il sentimento e trovare un punto di incontro. Anche l’attrazione tra loro può funzionare alla grande e, unita al desiderio di vivere concentrandosi sulla famiglia fanno si che insieme sappiano formare un duo compatto ed unito, pronto a battersi per il raggiungimento di ogni obiettivo.

Scorpione – Leone

I nativi di Scorpione e Leone sono entrambi dotati di caratteri molto forti e questo può portare a grandi scontri tra loro. Entrambi ambiscono infatti ad essere leader, seppur in modi diversi, e ciò li rende per certi versi incompatibili. Se si toglie questo si può dire che alla base hanno diversi elementi in grado di funzionare se abbinati tra loro. Ciò nonostante, un’amicizia tra loro sarà sempre un po’ sul filo del rasoio.

Sul lavoro le cose vanno un po’ diversamente e se si trovano ad occupare mansioni diverse possono dar vita ad una collaborazione funzionale e in grado di migliorare la posizione di entrambi. Se si trovano in concorrenza, invece, la guerra tra loro sarà spietata e senza fine.

Andando all’amore, invece, se la passione è forte ci sono diverse probabilità di riuscita, specie se entrambi decidono di venirsi incontro cercando di comprendere i bisogni dell’altro. Se ciò non avviene il rischio di una rottura pessima dopo una relazione dinamica e carica di tensione è alta. Tutto dipende da come decidono di gestire le cose una volta che le loro strade si sono incrociate.

Scorpione – Vergine

I rapporti tra Scorpione e Vergine sono spesso complicati per via dei loro temperamenti essenzialmente diversi e per il modo di intendere la vita che è spesso in contrasto. Detto ciò, si tratta di due segni che se riescono a raggiungere un proprio equilibrio possono andare d’accordo in modo assoluto, compensandosi a vicenda le mancanze che hanno ed esaltando eventualmente i punti di forza di ognuno. Il problema nasce quando sorgono dei contrasti che in alcuni casi possono diventare così forti da portare alla fine di ogni rapporto.

Sul lavoro l’intesa sembra migliore perché entrambi sanno come puntare sulla precisione, trovando ognuno il proprio ruolo e seguendolo alla lettera. Per funzionare non hanno quindi bisogno di molte parole ma di una cooperazione silenziosa e fatta di regole prestabilite.

Per quanto riguarda l’amore, i due segni sono piuttosto complementari e in grado di dar vita ad un duo solido e compatto, fatto di intesa sotto ogni punto di vista. Se alla base c’è un sentimento importante, i due segni andranno d’amore e d’accordo, superando senza grandi problemi eventuali incomprensioni alle quali impareranno pian piano a trovare nuove soluzioni.

