Test psicologico: dimmi cosa vedi e ti dirò la tua più grande debolezza

Test psicologico: dimmi cosa vedi e ti dirò qual è la tua più grande debolezza

Ognuno di noi a punti di forza ma anche debolezze, questo perché nessuno è perfetto. Sono sfaccettature del nostro carattere di cui siano a conoscenza ma che spesso tendiamo a nascondere. Tutti hanno una debolezza particolare: quella che avvertiamo più spesso e ci gioca sempre brutti scherzi. Ma conoscere questo “punto debole” potrebbe essere in realtà la vera chiave del proprio successo.

Per questo motivo oggi abbiamo deciso di proporvi questo semplice test per svelare qualcosa in più della tua personalità. Come fare il test? Facilissimo bisogna ritagliarsi qualche minuto, rispondere a una semplice domanda e scoprire cosa rivela su di te e in particolare sulle tue debolezze

Test psicologico: cosa vedi nell’immagine?

1. Un uomo legato

Se la prima cosa che hai visto, guardando l’immagine, è un uomo legato questo sta ad indicare che sei una persona che ha difficoltà nel prendere decisioni. O meglio hai timore che la tua decisione possa essere sbagliata e di conseguenza resti fermo sempre nello stesso posto. Tutto ciò puo dipendere dal fatto che ti trovi nella tua confort zone e sei appagato dalla tua vita. Ma se vuoi raggiungere i tuoi più alti obbiettivi devi saper rischiare. Solo così potrai ottenere tutto quello che vuoi.

2. La recinzione

Se la prima cosa che visto è stata la recinzione, la tua più grande difficoltà è quella di relazionarti con gli altri. Sei una persona molto chiusa ed introversa e di conseguenza non riesci ad aprirti con le persone che ti circondano. Preferisci la solitudine alla compagnia dele persone, Devi migliorare questo aspetto della tua vita perché non puoi tenerti tutto dentro e devi condividere i tuoi dolori e le tue gioie con qualcuno. Non aver paura di farti male!

3. La nave

Se la prima cosa che ha catturato la tua attenzione è la barca questo significa che la tua più grande debolezza è l’essere troppo esigente. Cerchi di ottenere e raggiungere in tutto la perfezioni ma quando non ce la fai diventi stressato e ansioso, Ma devi capire che esiste anche l’imperfezione e che non tutto può essere perfetto. Vivi e goditi il momento altrimenti prima o poi la pressione che eserciti su te stesso, ti porterà conseguenze negative.

4- Un teschio

Se la prima cosa che ha catturato la tua attenzione è il teschio significa che nella vita ti preoccupi troppo delle cose. Questo ti impedisce di vivere e stai rimandando bloccato nella tua mente e nelle tue preoccupazioni. Devi imparare a rilassarti ed a fidarti di più, anche di te stesso : quando verrà il momento, saprai cosa fare e come affrontare i problemi.

