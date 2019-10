Stasera in tv, giovedì 24 ottobre: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto per la prima serata, dettagliato elenco dei programmi che ci proporranno i canali in chiaro più seguiti.

Film oramai entrati nella storia, programmi di inchiesta, divertenti show e appassionanti serie tv. L’offerta televisiva di questa sera è ben più che ricca di quanto possiate immaginare e veramente ogni genere di gusto personale potrà trovare la sua perfetta corrispondenza in una delle proposte dei vari canali in chiaro.

Iniziamo allora a studiare il palinsesto televisivo della prima serata di oggi e scopriamo insieme quale sarà l’intrattenimento che selezioneremo come compagnia della nostra serata.

E’ tempo di un pizzico di relax e divertimento per ricaricare le batterie e prepararci all’indomani!

Stasera in tv: palinsesto giovedì 24 ottobre

Rai Uno – Un passo dal cielo – Onora il padre (Fiction)

Klaus viene accusato dell’omicidio di un antiquario ebreo e Francesco dovrà affrontare faccia a faccia Bruno Moser nella speranza di mettere in salvo il ragazzo dalla prigione e dalle pericolose idee di cui il padre sembra farsi portatore. Intanto un evento inaspettato e traumatico mette Emma spalle al muro. La ragazza sarà costretta a prendere una posizione chiara nei confronti di Francesco e di Kroess mentre Vincenzo, pronto a traslocare, lascierà Valeria e Isabella sole in foresteria. Una serie di circostanze però sembra cospirare per trattenerlo.

Rai Due – Maledetti amici miei (Show)

Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi sono i quatto amici che, raggiunta e superata la mezza età, si ritrovano su un tetto con la volontà di confessare i momenti cruciali della loro vita. Li affiancheranno alcuni ospiti inattesi.

Rai Tre – A raccontare comincia tu (Show)

Torna Raffaella Carrà con il su nuovo programma, una serie di interviste intime e esclusive con “giganti” dei nostri giorni, personaggi che con le loro vite straordinarie hanno conquistato la fama e inciso il proprio nome nella storia del cinema, della musica, dello sport, dello spettacolo o di altri mondi d’interesse.