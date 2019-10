Alfonso Signorini e Barbara d’Urso hanno fatto pace dopo anni di guerra fredda.

La notizia arriva direttamente dalle pagine di Chi, dove Signorini racconta come è avvenuta la pace tra lui e Barbara d’Urso. Un momento definito da lui stesso come importante e in grado di insegnargli persino alcune cose. Anche la d’Urso ha detto la sua, condividendo le parole di Alfonso sul suo account Instagram e dandogli così il bentornato.

Per approfondire l’argomento guarda il video e clicca qui → Alfonso Signorini si confessa: pace fatta con Barbara d’Urso

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI