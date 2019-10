Roma: è morto Luca Sacchi, il giovane colpito alla testa durante una rapina dopo aver cercato di difendere la sua fidanzata. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Per lui non c’è stato nulla da fare. È morto questa mattina Luca Sacchi, il giovane 25enne che ha cercato di difendere la sua ragazza da due scippatore. Durante la rapina, avvenuta in in zona Caffarella, è rimasto ferito da un colpo di pistola.

Subito dopo l’aggressione, Luca è trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni ed è stato operato. Tuttavia le ferite riportate erano troppo gravi e i medici non hanno potuto fare niente. Gli investigatori sono sulle tracce di due italiani sui 30 anni.

Leggi anche

>>> Roma: morto un 25enne dopo aver difeso la fidanzata da uno scippo

>>> Paura in Francia: Uomo asserragliato in un Museo – VIDEO

>>> Norvegia, ruba un’ambulanza e investe alcuni passanti – Video

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI