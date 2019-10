Le previsioni meteo di domani ci svelano che tempo farà nelle varie zone della Penisola in questo venerdì 25 ottobre. Arriverà infine il freddo?

Dopo le previsioni meteo per la giornata di oggi, che ci avevano preannunciato un generale ritorno del bel tempo, la situazione pare rimanere stabile lungo tutta la Penisola, con un miglioramento oramai quasi costante e temperature per lo più in aumento.

Unica piccola eccezione pare, strano ma vero, registrarsi nel sud Italia. Ma vediamo nel dettaglio che cosa ci comunicano le previsioni meteo in merito alla giornata di domani, venerdì 25 ottobre.

Previsioni meteo domani, venerdì 25 ottobre

Sole che imperversa su tutta la Penisola, fatta eccezione per le due grandi isole, Sardegna e Sicilia, dove nubi e acquazzoni renderanno decisamente autunnali questi ultimi giorni di lavoro prima del weekend.

Scopriamo allora il prospetto dettagliato, zona per zona, di questo meteo di domani.

Nord

Va migliorando il tempo sul burrascoso nord che, negli ultimi giorni aveva visto diverse nubi addensarsi sul suo cielo. Al mattino permarranno nuvolosità a tratti, con nebbie in Valpadana, ma dal pomeriggio ampi rasserenamenti caratterizzeranno i cieli del settentrione che si presenteranno finanche poco nuvolosi. Le temperature si registrano in aumento, con massime comprese tra i 20 e i 23 gradi.

Centro

Tempo ancora instabile in Sardegna, con piogge e locali temporali che non lasceranno l’isola. Maggiore variabilità invece sui settori peninsulari anche se non si dovrebbe mai sfociare in veri e propri fenomeni temporaleschi. Le temperature appaiono stazionarie, con massime che oscilleranno tra i 20 e i 24 gradi.

Sud

Tra le poche regioni in cui imperversa il maltempo c’è a quanto pare la Sicilia, con piogge e temporali anche forti che contrastano con una maggiore variabilità che caratterizzerà le altre regioni del sud Italia. Le temperature appaiono anch’esse in controtendenza rispetto al resto del Paese: una lieve diminuzione porterà infatti le massime a oscillare tra i 21 e i 25 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com

