Hailey Baldwin contro Selena Gomes? I fan la vedono così. Lei risponde in altro modo.

Ieri Serena Gomez è uscita con il suo nuovo singolo dal titolo Lose you to love me che secondo opinione di tutti, a giudicare dal testo, sarebbe dedicato al suo ex Justin Bieber.

Neanche un’ora dopo la moglie di Bieber, Hailey Baldwin, ha pubblicato delle storie con lo screenshot del singolo “I Kill you” brano in cui Summer Walker intima le donne a non mettersi tra lei ed il suo compagno.

Tra le due è nata una guerra o no? La Baldwin ha dichiarato che non ha dato alcuna risposta alla Gomez, eppure la tempistica sembrerebbe suggerire altro.

Per saperne di più guardate il video!

