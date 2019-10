Francesco Monte si toglie i sassolini dalla scarpe e al settimanale Chi confessa: “umiliato all’Isola dei Famosi e deriso al Grande Fratello Vip”.

Francesco Monte si toglie i sassolini dalla scarpe nell’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi. L’ex tronista, protagonista di Tale e Quale Show 2019 dove sta stupendo pubblico e giuria, ha parlato delle esperienze vissute nei reality Mediaset ammettendo di essersi sentito umiliato e deriso.

Francesco Monte e i reality: “all’Isola dei Famosi mi sono sentito umiliato mentre al Grande Fratello Vip mi hanno deriso”

Senza peli sulla lingua, Francesco Monte commenta le sue precedenti esperienze nei reality Mediaset ammettendo di non essere stato felice dell’immagine che è stata fornita al pubblico.

“Io sono stato umiliato per il Cannagate e sono stato deriso al Grande Fratello. Ora mi prendo la rivincita. Allora dico che io ti faccio anche fare carne da macello con la mia faccia. Sì, è successo questo, la mia faccia era sbattuta e presa in giro ovunque, a partire dall’essere deriso per la situazione del vecchio GF. E il cannagate. Un mare di chiacchiere su niente. Ho dovuto imparare a essere molto saldo. La prima volta ci sto male, la seconda un po’ meno, la terza ancora meno … Però non tutti imparano a farsi scivolare le cose addosso”, ha raccontato a Chi.

Esperienza estremamente bella, invece, quella che sta vivendo a Tale e Quale Show: “Sono molto soddisfatto: quello che era solo un hobby, cantare, lo sto condividendo con il pubblico a casa. Come pure sono contento che persone esperte del settore mi dicano quello che mi stanno dicendo. Critiche comprese. Non essendo un professionista…”.

Attualmente fidanzato con Isabella De Candia, Francesco Monte ammette di essere felice. Infine, sulle ex, in primis Giulia Salemi , dice: ““Non sono mai stato uno che guarda così tanto alla bellezza, mi faccio rapire da altro. Le mie ex, quelle non famose, magari non rappresentavano la bellezza ‘super top model’, ma parliamo sempre di ragazze belle per me e a modo loro. Io voglio solo dire che se non c’è bellezza interiore, di quella esteriore te ne fai poco”.

