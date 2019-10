Scopri che tipo di figlia sei in base al tuo segno zodiacale.

Il rapporto tra genitori e figli è come un mondo a parte e le cui strade sono conosciute solo dai diretti interessati. Che si tratti di un rapporto idilliaco o di uno confuso e complesso, nessuno potrà mai inserirsi o comprenderlo perché ogni più piccolo equilibrio (o disequilibrio) è la somma di momenti vissuti, pensieri taciuti, ricordi e tutto ciò che può entrare a far parte di una famiglia. Ciò nonostante è umano fermarsi a chiedersi che tipo di figli si è in generale o anche solo agli occhi dei genitori. Un aspetto importante che può dipendere da svariati fattori tra i quali ci sono carattere, esperienze vissute e tante altre piccole cose che, tutte insieme, danno vita ad un microcosmo. Visto che le caratteristiche principali che fanno di ognuno di noi un tipo di figlio dipendono almeno in parte dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi, oggi dopo aver visto che tipo di mamma siamo o saremmo in base allo zodiaco e che fidanzata siamo per la nostra dolce metà, scopriremo che tipo di figlie siamo. Trattandosi di un aspetto legato ai sentimenti, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere un quadro più chiaro della situazione.

Oroscopo – ecco che tipo di figlia sei secondo le stelle

Ariete – la figlia ribelle

Diciamocelo, sottostare alle regole non è una cosa per la quale sei portata e lo è ancor meno se queste sono impartite da persone con le quali sei in confidenza come, per esempio, i tuoi genitori. Quando si tratta di vivere, infatti, preferisci di gran lunga sentire il tuo istinto e fare di testa tua, anche a costo di sbagliare. Un aspetto che fa di te un’autentica ribelle, sempre pronta a dire la sua e a fare ogni cosa andando contro le autoritá. Un lato di te che per fortuna era più spiccato durante l’infanzia e che crescendo ha iniziato a farsi sempre più contenuto, dando modo al rapporto con i tuoi genitori di migliorare. Certo, però, è che ancora oggi se puoi sei più che portata ai tuoi colpi di testa che come un tempo possono essere motivo di scontro, seppur in modo decisamente più leggero.

Toro – la figlia posata

Per i tuoi genitori sei il classico esempio di figlia posata e della quale potersi fidare in ogni frangente. Studiosa, educata e sempre amorevole, risulti infatti essere un vero esempio da seguire e che i tuoi sembrano rispettare con orgoglio. Non per niente risulti essere la figlia che non da mai preoccupazioni e che sa sempre come tener testa alle situazioni della vita semplicemente vivendole. Tutte caratteristiche che fanno di te una figlia con la testa sulle spalle, in grado di badare a se stessa e di occuparsi degli altri e tutto senza che questo rappresenti un problema o una battuta d’arresto nel percorso della tua esistenza.

Gemelli – la figlia incomprensibile

Ebbene si, persino per i tuoi genitori sei una persona enigmatica ed imprevedibile al punto da non riuscire a definirti in poche parole. Molto dipende ovviamente dal tuo essere duale ma anche dal fatto che quando hai i tuoi periodi no, tendi a chiuderti così a riccio da risultare imperscrutabile anche per loro. Il tutto unito alle tue variazioni d’umore fa si che ai loro occhi tu sia una persona decisamente strana, un po’ fuori dall’ordinario e sicuramente di difficile comprensione. Per fortuna l’energia che sprigioni quando dai il meglio di te, sembra far passare tutto in secondo piano, mettendo da parte incomprensioni di ogni tipo e facendo si che tra voi, sebbene con le dovute eccezioni, i rapporti siano piuttosto distesi e sereni.

Cancro – la figlia permalosa

Per i tuoi genitori, capire fin dove possono spingersi con te, è spesso difficile. Sebbene tu sia spesso dolce con loro e a tuo modo prodiga di attenzioni nei loro confronti, c’è una parte di te che tende a sfuggire dalla loro comprensione. Si tratta del tuo essere spesso permalosa, al punto da fare una tragedia anche per le più piccole incomprensioni. Un modo di fare che spinge chi ti ama (e quindi non solo i tuoi genitori) a studiarti per bene prima di avventurarsi nel tuo mondo fatto di cuori ma anche di spine nelle quali è facilissimo imbattersi. Per fortuna, quando sei amorevole sai come farti perdonate ogni stranezza, compensando alle tue mancanze con sorrisi e gesti gentili e in grado di arrivare al cuore di chi ti ama.

Leone – la figlia iper attiva

Per i tuoi genitori sei una persona così piena di vita da risultare quasi iper attiva. La tua voglia di fare, unita alla tua positività, fanno si che non debbano preoccuparsi più di tanto quando si tratta di te e questo perché sanno che sai sempre come vivere le situazioni che ti si pongono davanti, ivi comprese quelle un po’ più perigliose. Per questo motivo, quando si tratta di te sono sempre molto rilassati nonchè a loro volta positivi. Inutile dire che il rapporto tra voi è nella maggior parte dei casi molto disteso, rilassato e caratterizzato da momenti piacevoli. Gli stessi che quando ti va, sai condividere con tutti, portando quella dose di serenità che fa sempre piacere sperimentare.

Vergine – La figlia ipercritica

Come figlia sei spesso portata alla critica e questo può dare un certo fastidio specie se anche i genitori tendono a voler far valere la propria opinione senza fermarsi a trovare un punto di incontro. Dopotutto la tua fissazione per le cose fatte in un certo modo ti porta spesso a vedere il mondo in bianco o in nero e questo tuo modo di fare tende a riflettersi maggiormente quando hai a che fare con persone con le quali sei in confidenza. Inutile dire che la famiglia rientra a pieno titolo tra queste. Per fortuna, al di là di qualche periodo della vita in cui la tendenza è quella di litigare per ogni piccola cosa, i rapporti non sono così tesi come si potrebbe pensare e questo ti aiuta e anche molto a sentirti parte di qualcosa.

