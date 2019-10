Alfonso Signorini si confessa: pace fatta con Barbara d’Urso

Pace fatta tra Alfonso Signorini e Barbara d’Urso. La notizia arriva dai diretti interessati.

Ci sono rapporti destinati a perdersi nel tempo ed altri che dopo dei lunghi giri sembrano ricongiungersi. Sembra essere avvenuto proprio questo tra Barbara d’Urso e Alfonso Signorini che dopo un lungo periodo in cui sembravano aver chiuso per sempre sono invece tornati a parlarsi.

A darne la notizia è stato lo stesso Alfonso Signorini che su Chi ha dedicato alcune righe all’amica ritrovata. Un pensiero immediatamente accolto da Barbara che lo ha ripostato sul suo account Instagram con un più semplice “Bentornato”.

La pace tra Alfonso Signorini e Barbara d’Urso

È con un trafiletto sul suo giornale che Alfonso Signorini ha voluto evidenziare la pace fatta con la collega e amica Barbara d’Urso. Una pace che non sembrava possibile ma che invece è giunta improvvisa, allietando entrambi e portandoli a ritrovarsi come due vecchi amici. Perché da quanto scritto, il loro incontro non è stato lavorativo ma un modo per ritrovarsi dopo tempo, parlando di se come persone e non come personaggi.

“Care lettrici, cari lettori, tra le tante cose belle di cui la vita è piena c’è anche quella di ritrovare le persone che avevamo perso per strada e che in realtà non se ne erano mai andate. Succede. A volte si dà retta alle persone sbagliate, a volte si è superficiali nel giudicare, altre si è semplicemente scemi e ci si allontana. E più ci si allontana più è difficile ritrovarsi, perché l’orgoglio e l’ostinazione la fanno da padroni. A me è successo con Barbara. Siamo stati amici in passato, di quegli amici a cui ti dai senza riserve, perché sai che con loro non c’è bisogno di difese. Poi la porta si è chiusa e nessuno di noi due si ricorda il motivo.”

Inizia così il messaggio di Signorini che ha poi spiegato come un amico lo abbia indotto a ragionare su ciò che è davvero importante e su come farsi la guerra sia solo uno spreco di energie. Da lì è nato un incontro a casa sua, fatto di buon cibo e di chiacchiere tra amici, quelle in cui il lavoro viene messo da parte per affrontare temi più personali e sentiti.

“Vi confesso che è stata una serata dove ho imparato molto. Ho imparato che il successo non ti regala l’amore ma non spegne la tua voglia di innamorati. Ho imparato che è la fatica con cui costruisci la realtà professionale a fare di te quel che sei. Ho imparato che nella vita è importante lasciare che il bene continui a esprimersi, perché si sta meglio. E così io e Barbara ci siamo salutati, come se tra noi tutti questi anni di silenzio non fossero mai esistiti e da oggi ricominciamo. A proposito, Barbara è Barbara d’Urso, ma questo non aggiunge nulla a quanto vi ho raccontato. Perché vale per Barbara, Sonia, per Andrea. Vale per chiunque abbia voglia di mettere l’orgoglio da parte. Alla prossima!”

Un lungo messaggio con il quale la guerra fredda tra i due è stata definitivamente archiviata per dar vita ad una rinnovata amicizia che lascia prevedere un futuro sodalizio anche in campo lavorativo. Dopotutto se Barbara è la conduttrice ormai storica del Grande Fratello, Signorini da quest’anno (anzi dal 2020) prenderà in mano le redini della versione Vip del programma. Non a caso, sono in molti a vociferare che dietro la loro ritrovata armonia ci sia in realtà una necessità lavorativa. Chiacchiere a parte, però, i due hanno fatto pace, con somma gioia di chi li ama entrambi e sogna da tempo di vederli insieme in un programma.

