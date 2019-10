Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto con tutti i programmi he i canali in chiaro proporranno per la prima serata di oggi.

Una nuova serata avanza carica di opportunità per tutte noi che intendiamo trascorrerla in compagnia di divano e tv.

I canali in chiaro propongono diversi programmi, ognuno adatto a un particolare gusto e a una particolare esigenza.

Consulta con noi il palinsesto televisivo e scegli l’opzione che più ti affascina come intrattenimento del tuo mercoledì sera.

Una serata all’insegna del piccolo schermo ti attende.

Stasera in tv: palinsesto mercoledì 23 ottobre

Rai Uno – Brooklyn (Film)

la giovane Eilis Lacey lascia la natia Irlanda per raggiungere gli Stati Uniti nel pieno egli anni ’50 inseguendo il sogno di un futuro migliore. Trova alloggio nella pensione per sole donne della signora Kehoe a Brooklyn. La nostalgia per la madre e la sorella rimaste a casa si fa certo sentire ma sembra attutirsi quando Elis incontra Tony, un idraulico italoamericano, che sembra aprire finalmente le porte della felicità, almeno fino a quando fino a quando a Ellis non giunge la drammatica notizia della morte di sua sorella. La ragazza sceglierà allora di tornare in pianta stabile in Irlanda o di rimanere a Brooklyn?

Rai Due – Rocco Schiavone – Fate il Vostro Gioco (Fiction)

Mentre prosegue le indagini sul caso Favre nel Casinò di Saint Vincent, Rocco si occupa anche del suicidio di Alessio Duranti, un uomo che aveva perso tutto a causa della sua ossessione per il gioco.

Rai Tre – Chi l’ha visto? (Attualità)

Il programma cult del piccolo schermo segue anche oggi i misteri ancora insoluti del nostro Paese. Lo farà attraverso inviati sul posto e telefonate in studio.