Scopriamo tutte le caratteristiche del segno zodiacale del mese: lo Scorpione.

Oggi 23 Ottobre, si entra ufficialmente nel mese dello Scorpione, l’ottavo segno dello zodiaco. Scopriamo quindi tutte le caratteristiche, le curiosità e le particolarità che caratterizzano le persone che sono nate sotto questo segno dello zodiaco che subentra a quello della Bilancia.

Scheda dello Scorpione

Periodo: Dal 23 Ottobre al 22 Novembre

Pianeta dominante: Marte

Colore del segno: Rosso

Pietra porta fortuna: Rubino

Giorno fortunato: Martedì

Fiore indicato: Orchidea

Tutto sul segno dello Scorpione

Il segno zodiacale in generale

Lo Scorpione è l’ottavo segno dello zodiaco. Le native del segno sono persone enigmatiche, attratte dal mistero e per certi versi in grado di apparire loro stesse come un mistero per il mondo. Tra i segni zodiacali risultano essere le più profonde e dotate di una capacità di auto analisi che non è pari a nessun altro. Ipercritiche verso tutti ma, soprattutto, verso se stesse, detestano soprusi, imposizioni e tutto ciò che viene messo in atto tramite prepotenza tanto da potersi ergere a paladine della giustizia pur di rivendicare ciò che è giusto. Per questo motivo sono note come persone colme di passione, in quanto quando si trovano a credere fermamente in qualcosa sono disposte a tutto pur di raggiungerlo e la stessa cosa vale quando decidono di aiutare qualcuno che a loro avviso sta subendo delle ingiustizie.

Corrette e precise in tutto ciò che fanno, sono persone serie che credono fermamente in tutti i valori e che cercano di seguirli in tutto e per tutto. Per questo motivo sono ottime amiche o persone alle quali è sempre bene affidarsi perché si può star certi che non tradiranno mai la parola data né tantomeno ciò che per loro sono i valori dei rapporti interpersonali. L’altro lato della medaglia, le mostra però come persone giuste ma che pretendono un egual trattamento. Non per niente sono famose come le più vendicative dello zodiaco, tanto che averle come nemiche non è mai consigliato. Restie al cambiamento, hanno in se la particolarità di trovare più semplice ricominciare da capo, cambiando quindi del tutto, piuttosto che cercare di mutare ciò che hanno dinanzi.

Amanti del mistero, si dice che abbiano una sensibilità tale da renderle ricettive verso stimoli ed energie per gli altri impossibili da notare e ciò fa di loro persone particolarmente sensitive ed in grado di prevdere avvenimenti futuri così come di capire la vera indole delle persone con le quali hanno a che fare.

Lavoro, successo e relazioni professionali

Quando si parla di lavoro, le native del segno si rivelano particolarmente precise ma solo se davvero interessate a ciò che fanno. In caso contrario tendono ad apparire svogliate e distratte e a disinteressarsi facilmente. Una delle loro caratteristiche è infatti quella di riuscire a dare il massimo solo in ciò che gli piace davvero. Il resto, pur sforzandosi, non gli riesce mai come vorrebbero e con il tempo finiscono con il prenderne le distanze. Per questo motivo, al fine di una riuscita sia negli studi che in campo lavorativo è indispensabile che siano effettivamente attratte dal campo scelto e che abbiano voglia di esplorarlo a 365 gradi. In tal caso, infatti, il successo sarà garantito.

Per quanto riguarda il rapporto con i colleghi, le native del segno, sono più adatte a lavorare da sole ma quando si trovano in gruppo sanno mettere in atto l’arte della collaborazione, offrendo un contributo sempre valido. Presenti e oneste, sanno fare lavoro di squadra almeno fin quando si rendono conto che la cosa è ricambiata. Se ciò non avviene tendono a chiudersi con il rischio di diventare ostili. Anche in questo caso, quindi, parte del loro atteggiamento dipende esclusivamente da chi hanno intorno.

Relazioni interpersonali e sentimentali. Il rapporto con gli altri è un punto caldo per le nate sotto il segno dello Scorpione che, al di là dell’immagine che possono dare al mondo, sono persone molto sensibili e in grado di legarsi agli altri in modo indissolubile. Per farlo, però, necessitano di potersi fidare e questo all’inizio può creare qualche rallentamento nei normali processi di conoscenza. Una volta instauratosi un rapporto, però, sanno essere così fedeli e disponibili verso gli altri da essere persone che è sempre favorevole avere nella propria vita.

In amicizia danno tutto e pretendono lo stesso. Per questo motivo è facile che si sentano tradite anche per cose di poco conto. Il loro punto debole, in tal senso, sono le bugie che detestano al punto da poter troncare un rapporto che dura anche da anni se si sentono in qualche modo tradite.

Lo stesso vale anche in amore, sentimento al quale tengono più di ogni altra cosa, essendo fedeli al 100% e dando il tutto e per tutto pur di far si che la storia proceda a gonfie vele. Quando si innamorano, infatti, non hanno che occhi per la persona amata che riempiono di attenzioni, aprendogli il proprio cuore. Anche in questo caso, quindi, in caso di tradimento sia fisico che mentale (le bugie ovviamente non le accettano neanche dal partner) finiscono con il tagliare i ponti, non senza prima essersi sfogate o vendicate come ritengono giusto.

E a proposito di vendetta. Nelle relazioni tendono a metterla in atto in proporzione al dolore che provano. E visto che sono il segno più vendicativo dello zodiaco, il consiglio è quello di non farsele mai nemiche. Le native del segno sono infatti tra quelle persone che è sempre meglio avere dalla propria parte piuttosto che il contrario.

