Sara Tommasi: amore in vista con la sua manager?

Sara Tommasi potrebbe essere nuovamente impegnata sentimentalmente. Questa volta con la sua manager.

Negli ultimi giorni Sara Tommasi è stata più volte al centro dell’attenzione mediatica. Dopo essere stata ospite da Barbara d’Urso per parlare della sua malattia e dei film a luci rosse girato sotto l’effetto di droghe, Sara sembra però aver lasciato spazio anche alle buone notizie, tornando a parlare d’amore. Dopo la fine della sua storia con Angelo, uomo che Dagospia aveva dato per inesistente, sembra infatti che la Tommasi abbia finalmente abbracciato un nuovo amore.

Sara Tommasi nuovamente innamorata?

La notizia arriva da Notizie Audaci che ha messo in evidenza la possibile storia d’amore tra Sara Tommasi e la sua manager Debora Cattoni. Le due, in questi giorni sono state insieme a Dubai per il Birthday Gala Dinner Show, in onore di Ferruccio Lamborghini e sembra che proprio in quell’occasione, la Tommasi abbia confessato al sito web che la sua amicizia potrebbe diventare presto qualcosa di più.

Secondo quanto riportato da Notizie Audaci, Sara e la sua manager avevano avuto un’incomprensione lavorativa che una volta risolta ha dato il via ad un’amicizia che sembra andare verso una direzione sentimentale ancora più stretta.

Una versione confermata anche dalla manager che oltre ad aver mostrato sul proprio account Instagram l’intervista, avrebbe ammesso che lei e Sara si completano e che al momento ad unirle c’è un amore spirituale ma che non sa cosa potrà accadere in futuro.

Sembra quindi che seppur ancora poco sicure di come possono evolversi le cose, le due sono più che desiderose di scoprirlo e che non hanno intenzione di porsi alcun vincolo vivendo ciò che hanno in tutta serenità.

Di recente, mentre era ospite dalla d’Urso, la Tommasi ha raccontato di un periodo molto difficile dovuto alla sua malattia (bipolarismo) e alla necessità di dover prendere per sempre dei farmaci per poterla tenere a bada. Una malattia che l’ha portata a perdere il controllo di se per un po’, facendole fare scelte sbagliate e delle quali si è pentita al punto da cercare di riscrivere la sua storia. Il momento sereno che sembra passare ora, alla luce dei fatti, appare quindi ancor più importante e prezioso.

