Le previsioni meteo di domani svelano a tutti noi che tempo farà nelle prossime ore in ogni singola zona dello Stivale. Un prospetto dettagliato tutto da scoprire.

Che tempo farà domani? Per garantirci un giovedì quanto più possibile a prova di imprevisti consultiamo insieme le previsioni meteo per la giornata che verrà.

L’autunno sembra in procinto di sbarcare definitivamente nella Penisola e così ci attendono ora in cui freddo e pioggia prenderanno gradualmente il sopravvento sul sole e sul caldo delle ultime settimane.

Ma scopriamo insieme nel dettaglio quali condizioni meteorologiche interesseranno, zona per zona, una il nostro Paese.

Previsioni meteo domani, mercoledì 23 ottobre

Quali previsioni meteo descriveranno allora la giornata di domani?

Da nord a sud, nuvole e pioggia iniziano a percorrere la Penisola. Scopriamo nel dettaglio in quali regioni sarà il caso di uscire in compagnia del fido ombrello e di un look a prova di pioggia.

Nord

Torna il maltempo sul settentrione italiano con piogge e temporali anche forti al Nordovest e sulla Lombardia. Altrove imperversa una maggiore variabilità associata a fenomeni occasionali. L’arrivo della stagione fredda viene simboleggiato da temperature in calo, con massime comprese tra i 17 e i 22 gradi.

Centro

Anche al centro Italia paese giunto il momento di dire, almeno in parte, addio al sole e all’estate. In Sardegna e sulla Toscana giunge infatti il maltempo, con piogge e temporali anche intensi. Anche sul Lazio giungono gradualmente le nubi ma su resto della zona le condizioni meteorologiche rimangono buone. Peccato però che un po’ ovunque si registrano temperature in calo, cin massime che ondeggeranno tra i 19 e i 24 gradi.

Sud

Anche nel sud Italia avanza l’autunno con un peggioramento sulla Sicilia, caratterizzato da temporali che si manifesteranno tra la sera e la notte. Il bel tempo prevale invece altrove, seppur con zone velate e strati cubiformi qua e là. Le temperature si registrano stazionarie, con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi.

